STIGLO IZVJEŠĆE HZJZ-A O COVIDU; Hoće li na temelju ovoga donijeti nove mjere? Liječnica: ’30 do 50% odbilo je AstraZenecu, dobivamo prijetnje’

U Hrvatskoj je jučer zabilježen 1891 novi slučaj zaraze, a aktivnih je slučajeva 7600

1038 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 99 pacijenata

Preminulo je 20 osoba, a oporavilo se njih 665

Ravnatelj KBC Rijeka: ‘Sve više je bolesnika s teškim kliničkim slikama’

8:43 – U Kliničkom bolničkom centru Rijeka u srijedu su od posljedica koronavirusa preminule tri osobe. Broj hospitaliziranih pacijenata zasad je stabilan te je jučer iznosio 84 pacijenta koji se zbog covida-19 liječe u bolnici od čega njih 12 uz pomoć respiratora. Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić ističe za Novi list da je situacija stabilna što se tiče covid bolesnika, ali i ukupnih usluga bolnice koje se bez većeg zastoja pružaju pacijentima.

“Zadnja dva dana bilježimo blagi pad hospitaliziranih pacijenata, dok je broj pacijenata na respiratoru u kontinuiranom porastu. To su teški bolesnici i zadnjih dana broj se povećava za jednog pacijenta. To govori da imamo više bolesnika s teškim kliničkim slikama i da su naši intenzivni kapaciteti pod dodatnim pritiskom.Taj porast budi zabrinutost i nadamo se da će s padom ukupnog broja oboljelih padati i ukupan broj pacijenata s težim kliničkim slikama”, istaknuo je Ružić.

U ovom trenutku u riječkoj bolnici djeluju dodatni kapaciteti na Klinici za ginekologiju i porodništvo na kojem se na dva odjela zbrinjavaju covid bolesnici s lakšim, ali i težim kliničkim slikama. Ružić kaže da su u pripremi i dodatni kapaciteti. Zbog teških bolesnika u respiracijskim centrima preraspodijeljen je dio anesteziologa pa je u KBC-u Rijeka smanjen kirurški program koji nije hitan. Radi se o operacijama koje se odgađaju za mjesec do dva i kod kojih odgoda ne dovodi do pogoršanja bolesti.

Brazil premašio 300.000 umrlih od covida-19

8:42 – U Brazilu je ukupan broj umrlih u pandemiji koronavirusa prešao 300.000 u srijedu, a po smrtonosnom valu zbog kojega su bolnice na rubu snaga Brazil je druga zemlja iza Sjedinjenih Država koja je prešla mračnu prekretnicu. Ukupno je 300.685 ljudi sada umrlo u Brazilu od covida-19, objavilo je ministarstvo zdravstva, dok se zemlja bori s eksplozijom slučajeva koje pripisuje lokalnoj varijanti virusa za koju se vjeruje da je zaraznija. Brazil trenutno ima dosad najviši dnevni broj umrlih u pandemiji. Više je nego trostruko veći od početka godine, a prosjek za prošli tjedan iznosio je 2273 osobe.

Predsjednik Jair Bolsonaro objavio je ranije da je ustrojio krizni odbor za borbu protiv pandemije, što je promjena smjera u jeku sve jačeg pritiska zbog bolesti čiju težinu je stalno umanjivao. Ekstremno desni predsjednik obećao je da nitko neće “politizirati” pandemiju, nakon sastanka s predsjednicima oba doma Kongresa, predsjednikom vrhovnog suda, predsjednikom središnje banke, većim dijelom svojeg kabineta i 6 od 27 brazilskih guvernera.

“Prevladavajući osjećaj je solidarnost i predanost tomu da se ublaže učinci pandemije”, rekao je Bolsonaro u predsjedničkoj palači. “Život je na prvome mjestu”, dodao je. Rekao je da se skupina dogovorila da će sastaviti koordinacijsko vijeće sa 27 brazilskih guvernera, koje će predvoditi predsjednik Senata Rodrigo Pacheco. “On će sam sazivati krizni odbor koji će se sastajati svaki tjedan”, rekao je.

Čini se da te objave nisu smekšale kritike Bolsonara koji se oglušivao na stručne savjete o zatvaranju i maskama, zagovarao režim lijekova koje je zvao “rano liječenje” a za koji su znanstvenici rekli da ne djeluje i govorio protiv cjepljenja. List Folha de Sao Paulo optužio je predsjednika da “laže” kad je rekao da je njegova vlada neprestano radila na borbi protiv virusa.

“Dvanaest mjeseci Bolsonaro je minimizirao pandemiju, promovirao gužvu, govorio protiv upotrebe maski i zaustavio razgovore o osiguranju cjepiva”, upozorava list. Bolsonaro je ublažio svoj stav o cjepivima pod pritiskom, rekavši kako je na sastanku u srijedu “jednoglasno dogovoreno” da je potrebno masovno cijepljenje. Međutim izgleda da ne od odustaje od zagovaranja “ranog tretmana” hidroksiklorokinom i drugim lijekovima koji su u nizu studija odbačeni kao nedjelotvorni protiv covida-19. “Također smo razgovarali o mogućnosti režima ranog tretmana”, rekao je.

To spada u djelokrug ministarstva zdravstva, koje poštuje pravo i dužnost svih liječnika da liječe svoje pacijente, uključujući i lijekovima koji nisu namijenjeni liječenju covida, kaže on. Novi ministar zdravstva -njegov četvrti u pandemiji – kasnije je rekao na svojoj prvoj konferenciji za novinare da je uspostavio posebno tajništvo u ministarstvu za borbu protiv pandemije.

Ministar, kardiolog Marcelo Queiroga također je obećao da će “u kratkom roku” utrostručiti broj cijepljenih na milijun dnevno. U Brazilu, državi s oko 212 milijuna, najmanje jednu dozu cjepiva primilo je oko šest posto stanovništva, no zemlja je daleko od toga da postigne cilj, odnosno da cijepi sve odrasle do kraja godine. Zbog novog vala covida-19 mnoge su bolnice na točki pucanja, a kreveti u intenzivnoj njezi i opskrba kisikom na kritično niskim razinama.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) upozorila je u utorak da je stanje u Brazilu “strašno” te da prijeti ostatku regije. “Virus se nastavlja opasno širiti Brazilom”, rekla je direktorica organizacije Carissa Etienne u Washingtonu. “Broj zaraženih i umrlih se povećava, a u mnogim državama visoka je razina zauzetosti kreveta za intenzivnu njegu”, upozorila je.

Više od polovice Izraelaca primilo obje doze cjepiva protiv covida-19

8:38 – Izrael je cijepio s obje doze cjepiva protiv koronavirusne bolesti više od polovice svojih 9,3 milijuna stanovnika, objavilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva. To je omogućilo zemlji da počne ukidati mjere ograničenja u borbi protiv covida-19. Distribucija cjepiva Pfizer/BioNTech počela je u zemlji u prosincu, a cijepi se stanovništvo starije od 16 godina. Smatra se da cjepivo punu učinkovitost ima tjedan dana nakon druge doze.

U priopćenju kojim je objavio novo veliko postignuće koje prati ustrajni pad broja novooboljelih od koronvirusne bolesti ministar zdravlja Yuli Edelstein pozvao je sve građane da slijede zdravstvene preoruke tako “da se koronavirus ne vrati”.

Izrael smatra Palestince u istočnom Jeruzalemu dijelom svoga stanovništva i osigurao je cjepiva i za njih. Ponudio je cjepivo i Palestincima koji rade u Izraelu i izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali. Palestinske vlasti pokrenule su kampanju cijepljenja ograničena opsega u Gazi i Zapadnoj obali koristeći doze koje ima je dao Izrael, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati i globalni program dijeljenja cjepiva COVAX.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 15 novozaraženih

8:28 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je petnaest novih slučaja zaraze koronavirusom. 11 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 2 novozaražene osobe s područja su općine Veliki Trojstvo, a po 1 novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općine Šandrovac.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju jedanaest pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji su tri pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 496 osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 30 novozaraženih

8:25 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je trideset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o sedam osoba s područja grada Siska, šesnaest osoba s područja grada Kutine, jedna osoba s područja grada Petrinje, četiri osobe s područja grada Novske te dvije osobe s područja općine Lipovljani.

Virovitičko-podravska županija: 4 novozaraženih

8:25 – Među 84 testirane osobe, kod njih četvero je detektiran virus SARS-CoV-2, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Novozaraženi dolaze s područja Virovitice (2) i Slatine (2). Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata, dok se jedna osoba nalazi u KBC-u Osijek, trenutno je na respiratoru.

Ban Toskić: ’30 do 50 posto pacijenata odbija AstraZenecu, dobivamo prijetnje’

8:18 – “30 do 50 posto pacijenata, u nekim ordinacijama, odbija AstraZenecu. Tko ne radi taj posao ne zna kako je to, pacijenti stalno zovu: kad će biti pozvani, s čime će biti cijepljeni. Naše sestre i mi moramo stalno telefonirati, to potpuno blokira redovan posao. Istovremeno ljudi se žale da nas ne mogu dobiti, dobivamo prijetnje. Ja smatram da je prijetnja ukoliko mi pacijent napiše mail ili kaže da će protiv mene poduzeti mjere ukoliko on ili njegovi roditelji ne budu cijepljeni s cjepivom koje žele, rekla je Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a u HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvoga”.

Ban Toskić rekla je da cijepljenje u ordinacijama obiteljske medicine traje dulje od mjesec dana, a da su liječnici tek sinoć dobili informaciju da će im danas stići doze za narednih tjedan dana. “Ordinacije koje imaju veći udio starijih stanovnika predviđeno je da dobiju 20 doza AstraZenece više nego manje ordinacije”, rekla je Toskić da su otpočetka ukazivali da treba planirati cijepljenje i određivati prioritetne pacijente na razini gradova, županije ili države.

Smatra da je do problema došlo jer se svim ordinacijama dijelila ista količina doza. “Da je u funkciji centralna digitalna platforma za naručivanje pacijenata i pozivanje na cijepljenje cijeli proces bi bio tranparentniji i pravedniji prema pacijentima, a liječnicima bi bilo jednostavnije raditi, dodala je Ban Toskić.

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin rekla je da se u ovoj fazi cijepe starije osobe i osobe s kroničnim bolestima, koje mogu biti različite dobi. “Mi otpočetka govorimo da je cijepljenje organizacijski zahtjevno. Uvijek se mogu dogoditi situacije da se mora cijepiti i zdrava osoba koja ne spada u prioritete da se ne mora baciti doza cjepiva. To su sve stvari koje su loše za društvo ako se osuđuju. Odlučiti tko će se cijepiti u 5 minuta da se ne baci doza zahtijeva veliku hrabrost i odgovornost, nemaju je svi. Nije lako nekome javiti da on sad treba odmah doći na cijepljenje, ljudi se moraju psihički pripremiti, nekad treba prekinuti i druge aktivnosti da bi se došlo. Bolje je uvijek iskoristiti dozu cjepiva nego ih baciti”, rekla je Pavić Šimetin.

Istaknula je da građani koji su se ranije javili svojim liječnicima za cijepljenje imaju prednost od onih koji su se javili preko platforme za cijepljenje, posebice ako je riječ o mlađim osobama.

Imunolog Zlatko Trobonjača poslao je poruku građanima koji oklijevaju hoće li se cijepiti AstraZenecom ili ne. “Ako odbijete cijepljenje AstraZenecom ulazite u čekanje nekog drugog cjepiva, pitanje je što vam se za vrijeme tog čekanja može dogoditi, može se dogoditi da se razbolite. Ja ne bih želio nikoga plašiti preko medija. Vidjelo se da novi sojevi uzrokuju teže oblike bolesti, ljudi prije završavaju na kisiku. Objavljen je znanstveni rad koji pokazuje i da je smrtnost s britanskim sojem nešto veća”, rekao je.

Čelnici EU-a na novom virtualnom samitu o svladavanju pandemije

8:02 – Čelnici 27 država članica Europske unije u četvrtak će početi virtualni dvodnevni sastanak na vrhu na kojem će dominirati tema borbe protiv pandemije covida-19 i nastojanja da se ubrza cijepljenje stanovništva, a gost samita bit će američki predsjednik Joe Biden. Bilo je planirano da se samit održi fizički u Bruxellesu, ali je zbog pogoršanja epidemiološke situacije predsjednik Europskog vijeća Charles Michel odučio da se održi putem video-veze. Čelnicima EU-a putem video-veze u četvrtak navečer će se pridružiti i američki predsjednik Joe Biden. Michel rekao je da se Biden odazvao na njegov poziv kako bi s europskim čelnicima podijelio svoja gledišta o budućoj suradnji i obnovi transatlantskog savezništva.

Europska unija zaostaje u procjepljivanju stanovništva u odnosu na Veliku Britaniju i Sjedinjene Države. Komisija je potpisala ugovore s više proizvođača cjepiva i naručila količine doza koje višestruko premašuju potrebe Unije, ali je problem nastao što proizvođači nisu ispoštovali ugovore i isporučili količine cjepiva koje su obećali. To se posebno odnosi na britansko-švedsku kompaniju AstraZeneca, koja će i u prvom i drugom tromjesječju isporučiti trostruko manje nego što se ugovorom obvezala.

Stoga su one zemlje koje su najviše naručile od AstraZenece, među kojima je i Hrvatska, ostale najviše zakinute, jer su računajući na AstraZenecino cjepivo, odustale od količine doza drugih proizvođača koju su mogle naručiti u količini sukladno udjelu svoga stanovništva u ukupnoj populaciji u EU-u. Taj dio doza od kojih su te države odustale preusmjeren je zajedničkim dogovorom u druge članice, tako da je dio njih dobio znatno više doza nego što bi im pripadalo po načelu broju stanovnika.

U ublažavanju tih neravnoteža moglo bi pomoći ubrzavanja isporuke BioNTech/Pfizera, koji su najavili da će u drugom tromjesečju isporučiti 10 milijuna doza, koje su inače bile predviđene za isporuku u drugoj polovici godine te početak isporuke cjepiva tvrtke Johnson&Johnson. O raspodjeli tih 10 milijuna doza raspravlja Upravljački odbor za provedbu strategije cijepljenja EU-a.

Šest zemalja članica, Austrija, Slovenija, Češka, Latvija, Bugarska i Hrvatska zatražile su da se napravi korekcija raspodjele kako bi se koliko toliko popravila neravnoteža u dosadašnjoj isporuci cjepiva. Prema diplomatskim izvorima, većina država članica slaže se da se veći dio od tih 10 milijuna doza podijeli zemljama koje se dosad dobile najmanje, a manji dio se tome protivi i traži da se i to podijeli pro rata, sukladno broju stanovnika.

Diplomatski izvori ističu da bi ovdje trebalo ispoštovati načelo solidarnosti jer ako se i ovdje ostane kod načela pro rata, razlike u procijepljenosti stanovništva mogle bi se još dodatno povećati, pa bi primjerice Danska ili Malta u srpnju imale 100 posto cijepljenih, dok bi dio drugih članica bio negdje na oko 40 posto. Osim toga, stopa procijepljenosti u onim zemljama članicama koje su do sada cijepile najveći postotak stanovništva, povećala bi se samo negdje oko 0,8 posto ako se primjenjuje načelo pro rata.

S druge strane, ako bi primjerice ovih šest zemalja dobile veći dio od ovih 10 milijuna, one bi mogle povećati stopu procijepljenosti za 10 do 15 posto, navodi diplomatski izvori. Hrvatska bi po načelu pro rata od tih 10 milijuna doza dobila 91 tisuću, što ne bi puno poboljšalo sadašnju situaciju, a kada bi dobila 4 ili 5 posto, za što postoje dobri izgledi, to bi iznosilo već 400 ili 500 tisuća doza.

Prema diplomatskim izvorima, nije sigurno da će se čelnici baviti pitanjem raspodjele, ponajviše zbog toga jer je riječ o video-konferenciji na kojima je jako teško postići dogovor o osjetljivim pitanjima jer nema kontakata uživo, bilateralnih sastanaka ili sastanaka u užim formatima. No, ne može se ni isključiti da će o tome biti riječi, pogotovo ako na Upravljačkom odboru ne bude pomaka.

Čelnici će usvojiti zajedničku izjavu, a ne zaključke koji se donose na pravom, fizičkom sastanku na vrhu. U toj izjavi će istaknuti da je presudno ubrzati proizvodnju i opskrbu cjepivima i cijepljenje, jer je to ključno za prevladavanje pandemijske krize. Očekuje se i da će podržati zajednički pristup postupnom ukidanju ograničenja uvedenih radi suzbijanja pandemije, a jedan od ključnih izazova je uspostava jedinstvenog sustava za zelenu digitalnu potvrdu, tzv. Covid-putovnice, koja bi trebala olakšati putovanja i pomoći turističkom sektoru.

Europska komisija je prošli tjedan predložila uredbu o uspostavi digitalne potvrde koja bi trebala omogućiti sigurno putovanje unutar Europske unije tijekom pandemije. Te potvrde trebale bi biti dokaz da je osoba cijepljena, da je već preboljela bolest ili da ima negativan test na covid-19. Očekuje se također i rasprava o pitanju izvoza cjepiva, što je jako zaoštrilo odnose EU-a i Velike Britanije. Europska komisija je u srijedu odlučila pojačati nadzor nad izvozom cjepiva protiv covida-19, uvodeći načela reciprociteta i proporcionalnosti kao nove kriterije koje proizvođači moraju poštovati da bi dobili odobrenje za izvoz.

Nakon američkih kritika AstraZeneca revidirala rezultate istraživanja

8:00 – Nakon kritika američkih vlasti da su objavljeni podaci kliničkog ispitivanja cjepiva zastarjeli, britansko-švedska tvrtka AstraZeneca u srijedu je revidirala za tri postotna boda rezultat istraživanja o učinkovitosti svoga cjepiva protiv covida-19. Tvrtka je sada objavila da je učinkovitost cjepiva na razini od 76 posto u sprječavanju simptomatskog covida-19, umjesto 79 koliko je objavila prije nekoliko dana. Dodala je da je cjepivo i dalje sto posto učinkovito u sprječavanju teškog oblika covida-19.

Priopćenje tvrtke uslijedilo je nakon što je neovisni tim stručnjaka, koji je bio zadužen za nadzor kliničkog istraživanja u SAD-u, izrazio zabrinutost zbog toga što AstraZeneca nije uključila nove podatke u ranije objavljene preliminarne rezultate istraživanja. Američki institut za zdravlje nakon toga objavio je vrlo neuobičajeno priopćenje kojim je pozvao AstraZenecu da surađuje s timom i nakon toga izda novo priopćenje.

“Spremni smo podnijeti zahtjev za hitno odobrenje u SAD-u i pripremamo se za distribuciju milijuna doza širom Amerike”, kazao je predstavnik tvrtke Mene Pangalos.

Nova brojka rezultat je uključivanja 190 osoba koje su oboljele od covida među 32.449 ispitanika obuhvaćenih kliničkim ispitivanjem cjepiva u SAD-u, Peruu i Čileu od kojih je dvije trećine primilo cjepivo AstraZenece a trećina placebo. Raniji podaci o učinkovitosti cjepiva temeljili su se na 141 slučaju oboljelih ispitanika koji su simptome razvili do sredine veljače. Tvrtka je sada dodala da je još 14 slučajeva moguće oboljelih o kojima još treba donijeti prosudbu. Ovisno o toj prosudbi konačni postotak učinkovitosti cjepiva može porasti ili smanjiti se.

Prema tvrtki učinkovitost cjepiva kod starijih od 65 godina je 85 posto, no statistički raspon je između 58 i 95 posto. U kliničkom ispitivanju kod osam ispitanika pojavio se teški oblik covida-19, no nitko od tih osoba nije bio cijepljen. U SAD-u su do sada odobrena tri cjepiva – Moderna, Pfizer/BioNTech i Johnson & Johnson.

U Švedskoj niži višak umrlih 2020. nego drugdje u Europi

7:34 – Švedska, koja nije uvela stroge mjere zatvaranja koje su ugušile velik dio globalnog gospodarstva, zabilježila je 2020. niže povećanje stope umrlih od većine europskih zemalja, pokazuje analiza službenih podataka. Stručnjaci za zarazne bolesti upozorili su da se te rezultate ne može tumačiti kao dokaz da zatvaranja nisu potrebna, ali priznaju da bi oni mogli ukazivati na to da švedski pristup borbi protiv pandemije koronavirusa ima prednosti koje treba proučiti. Njemačka i Francuska protekli su tjedan produljile zatvaranja zbog porasta broja zaraženih i visoke smrtnosti, što će dodatno usporiti gospodarski oporavak.

Premda su mnogi Europljani prihvatili zatvaranja kao mjeru krajnje nužde s obzirom na to da se pandemiju ne može staviti pod kontrolu drugim metodama, to je zadnjih mjeseci izazvalo ulične prosvjede u Londonu, Amsterdamu i drugdje. Švedska se s druge strane oslonila uglavnom na dobrovoljne mjere fokusirane na socijalno distanciranje, dobru higijenu i ciljana pravila zahvaljujući čemu su škole, restorani i trgovine ostali pretežito otvoreni, što je jako podijelilo građane, ali i velikim dijelom poštedjelo gospodarstvo udarca koji se dogodio drugdje u Europi.

Preliminarni podaci Eurostata koje je kompilirao Reuters pokazuju da je Švedska imala 7,7 posto više umrlih 2020. od prosjeka u prethodne četiri godine. Zemlje koje su imale nekoliko zatvaranja, kao što su Španjolska i Belgija, imale su tzv. višak umrlih od 18,1 odnosno 16,2 posto. Dvadeset i jedna od 30 zemalja s dostupnim statistikama imale su veći višak umrlih od Švedske. No Švedska je daleko gora od svojih nordijskih susjeda. Danska ima u 2020. višak smrtnosti od 1,5 posto, Finska 1 posto, a Norveška ga uopće nema. Švedski višak umrlih pri dnu je ljestvice u drugoj analizi Eurostata i drugim podacima koje je prošli tjedan objavio britanski Nacionalni ured za statistiku.

U toj analizi, koja uključuje prilagodbu zbog razlika u dobnoj strukturi i sezonskom mortalitetu analiziranih zemalja, Švedska je 18. od 26 zemalja. Poljska, Španjolska i Belgija su na vrhu. Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell, prije pandemije uglavnom nepoznat stručnjak koji je postao međunarodno poznat kao kreator švedskog pristupa, rekao je Reutersu kako vjeruje da ti podaci dovode u pitanje korisnost zatvaranja.

“Mislim da će ljudi vjerojatno jako pažljivo razmisliti o potpunim zatvaranjima, koliko su zaista bila dobra”, rekao je. “Ona su možda imala učinka kratkoročno, ali kada pogledate cijelo razdoblje pandemije, sve više sumnjate”, rekao je Tegnell, koji je za svoj rad u pandemiji dobivao i prijetnje smrću i cvijeće.

Drugi zdravstveni stručnjaci upozoravaju da tumačenje viška smrti prate rizici zanemarivanja ključnih varijabli. “Svi moramo biti jako oprezni prilikom tumačenja podataka o smrtnim slučajevima povezanima s covidom-19, iz kojeg god bili izvora, nijedan nije savršen”, rekao je Mark Woolhouse, profesor epidemiologije zaraznih bolesti sa Sveučilišta u Edinburghu. Keith Neal, profesor zaraznih bolesti sa Sveučilišta u Nottinghamu, također savjetuje oprez. Naveo je niz važnih čimbenika kao što su dobna struktura i opće zdravlje populacije, prosječna veličinu kućanstva i ima li zemlja prometna čvorišta u mega-gradovima.

Udio ljudi starijih od 80 godina u Švedskoj je na početku 2019. iznosio 5,1 posto, manje od prosjeka EU-a od 5,8 posto, ali jednak Ujedinjenom Kraljevstvu te veći nego u Norveškoj i Danskoj. Švedska populacija općenito je zdravija od EU prosjeka s očekivanim životnim vijekom od 82,6 godina 2018., u odnosu na prosjek EU-a od 81 godine.

Švedsku strategiju žestoko se kritiziralo i u zemlji i u inozemstvu da je nesmotrena i da ne štiti dovoljno ranjive skupine od bolesti. No 43 posto Šveđana ima visoko ili jako visoko povjerenje u vladin pristup pandemiji, a 30 posto nisko ili jako nisko, pokazalo je nedavno ispitivanje javnog mnijenja. Švedska vlada i zdravstvene vlasti priznaju da nisu uspjele zaštititi stariju populaciju, ali naglašavaju da su učinili što su mogli u suzbijanju bolesti, uzimajući u obzir opće zdravlje populacije. U Švedskoj je službeno od covida-19 umrlo više od 13.000 ljudi, premda su neki možda umrli od drugih uzroka, a ne izravno od te bolesti.

Požeško-slavonska županija: 17 novozaraženih

7:32 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 102 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 85 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 318 osoba, a ukupno je testirano 33411 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 153 uzorka, od kojih je 17 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Pulmolog Srića: ‘Bojim se da pandemija neće biti pod kontrolom do kraja godine’

Jučer – U Hrvatskoj je u srijedu zabilježen 1891 novi slučaj zaraze koronavirusom, a od posljedica bolesti preminulo je još dvadeset osoba. Načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović je poručio kako razmatraju uvođenje strožih epidemioloških mjera. U nekim županijama je zbog izrazito teške epidemiološke situacije one su već i uvedene.

“Zagovarao sam strože mjere, ali mislim da se svaka moja tvrdnja obistinila i pokazala točnom. Smatram da je trebalo polagano otvoriti terase, ali i da se to opet pretvorilo u poprilično masovno okupljanje. Između ostalog, sad dolaze na naplatu ta masovna okupljanja”, rekao je pulmolog Saša Srića i dodao da su izvor zaraza i škole, gdje je puno zaraženih među mladima koji su i asimptomatski prenositelji zaraze. Smatra kako se trebalo ostati na modelu online nastave.

“Ne znamo što će nove mjere uključivati, ali će restrikcije biti bitne, jer ne vidim zbog čega bi ove brojke padale. Zapravo, mislim da će samo rasti”, naglasio je Srića.

Istaknuo je da je ranije čak i on, koji se zalagao za strože mjere, bio optimističan oko suzbijanja zaraze. Ipak, odlučio je iznijeti sumornu prognozu. “Donedavno sam djelovao strogo kada sam rekao da se moramo strpjeti do jeseni. Vjerovao sam da ćemo do tada pobijediti pandemiju, ali ovakvim trendom, bojim se, da pandemija neće biti pod kontrolom do kraja godine”, zaključio je pulmolog Srića.

HZJZ objavio veliko izvješće o koronavirusu

Jučer – Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije tjedno izvješće o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj. Izvješće prenosimo u cijelosti:

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 30 testnih mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na covid-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju covid-19 pozitivnih osoba, zatim o covid-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama.

Epidemiološki pokazatelji na dan 22. ožujka 2021.

Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 161.8/100 000

Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 273.5/100 000

Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: sve osim IŽ-a i VPŽ-a

Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: sve osim IŽ-a, KKŽ-a, SMŽ-a i VPŽ-a

Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 46.195, +6.4% u odnosu na prošli tjedan

Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 14.3%

Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 1-477.537; 17.4%

Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100.000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 2.1/100.000

Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 101

Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1.000.000 stanovnika: 1415.4/1.000.000

Geografska distribucija novih slučajeva covida-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 9. do 22.3.2021. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti covid-19. Najviše novooboljelih bilježi Primorsko-goranska županija, a slijede Splitsko-dalmatinska županija te Grad Zagreb i Zagrebačka županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Virovitičko-podravskoj te Požeško-slavonskoj županiji. Najveća 14-dnevna stopa potvrđenih slučajeva na da 22. ožujka zabilježena je u Primorsko-goranskoj županiji, a slijede Šibensko-kninska te Ličko-senjska županija.

Dobno-spolna raspodjela covid-19 smrtnih slučajeva

Ukupno je nakon godinu dana od početka epidemije preminulo 5786 osoba. Najmlađa preminula osoba je devetogodišnji dječak. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob preminulih osoba iznosi 76.7 godina. 2066 osoba preminulo je na respiratoru.

Smrtni slučajevi za period 16. – 22.3.2021.

U posljednjih tjedan dana preminula je 101 osoba, odnosno 32.9% više u odnosu na prethodni tjedan, a od toga je 49 (48.5%) osoba bilo na respiratoru.

Žarišta

U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne i primorske Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, ukupno 6615, odnosno 44.9% više u odnosu na prošli tjedan. Najviše 7-dnevne stope na dan 22. ožujka 2021. zabilježene su u Primorsko-goranskoj (475.7), Šibensko-kninskoj (312.5) te Ličko-senjskoj (270.0) županiji. Najnižu stopu bilježi Virovitičko-podravska županija (31.9). I dalje nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju mikrožarišta i manjih grupiranja koja svakako imaju svoj značajan utjecaj na opću epidemiološku situaciju u zemlji.

Iz aktivnosti svakodnevnog života zaraza se prenosi u radne sredine te tako ni jedna radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih. Tako se evidentiraju i prate proboji virusa u zdravstvene ustanove, najčešće bolnice, ali i povremeno u ustanove u socijalnoj skrbi. Značajan udio u oboljelima kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.

Dobno-spolna raspodjela novooboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 6615 osoba – nešto je veći udio osoba ženskog spola (52.4%). U gotovo svim dobnim skupinama također je nešto veći udio osoba ženskog spola, osim 15 – 18 godina, gdje je podjednak udio dječaka i djevojčica, te u dobnim skupinama 1 -6, 7 – 10 te 11 – 14, gdje je veći udio oboljelih dječaka.

Po dobnim skupinama – najmanji udio oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (15.1%), taj udio povećao se u odnosu na prošli tjedan kada je iznosio 13.7%. U toj je skupini najviše oboljele djece u dobi 15 – 18 godina, odnosno 36.9%. Odrasli u rasponu dobi od 19 do 65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 4697 (71.0%). Udio osoba od 66 godina i starijih smanjio se u odnosu na prošli tjedan, s 15.3% na 13.8%.