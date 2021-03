STIGLO IZVJEŠĆE HZJZ-A O COVIDU: Evo kakva je incidencija i gdje su žarišta; Hoće li na temelju ovoga donijeti nove mjere?

U Hrvatskoj je jučer zabilježen 1891 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 7600

1038 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 99 pacijenata

Preminulo je 20 osoba, a oporavilo se njih 665

U Švedskoj niži višak umrlih 2020. nego drugdje u Europi

7:34 – Švedska, koja nije uvela stroge mjere zatvaranja koje su ugušile velik dio globalnog gospodarstva, zabilježila je 2020. niže povećanje stope umrlih od većine europskih zemalja, pokazuje analiza službenih podataka. Stručnjaci za zarazne bolesti upozorili su da se te rezultate ne može tumačiti kao dokaz da zatvaranja nisu potrebna, ali priznaju da bi oni mogli ukazivati na to da švedski pristup borbi protiv pandemije koronavirusa ima prednosti koje treba proučiti. Njemačka i Francuska protekli su tjedan produljile zatvaranja zbog porasta broja zaraženih i visoke smrtnosti, što će dodatno usporiti gospodarski oporavak.

Premda su mnogi Europljani prihvatili zatvaranja kao mjeru krajnje nužde s obzirom na to da se pandemiju ne može staviti pod kontrolu drugim metodama, to je zadnjih mjeseci izazvalo ulične prosvjede u Londonu, Amsterdamu i drugdje. Švedska se s druge strane oslonila uglavnom na dobrovoljne mjere fokusirane na socijalno distanciranje, dobru higijenu i ciljana pravila zahvaljujući čemu su škole, restorani i trgovine ostali pretežito otvoreni, što je jako podijelilo građane, ali i velikim dijelom poštedjelo gospodarstvo udarca koji se dogodio drugdje u Europi.

Preliminarni podaci Eurostata koje je kompilirao Reuters pokazuju da je Švedska imala 7,7 posto više umrlih 2020. od prosjeka u prethodne četiri godine. Zemlje koje su imale nekoliko zatvaranja, kao što su Španjolska i Belgija, imale su tzv. višak umrlih od 18,1 odnosno 16,2 posto. Dvadeset i jedna od 30 zemalja s dostupnim statistikama imale su veći višak umrlih od Švedske. No Švedska je daleko gora od svojih nordijskih susjeda. Danska ima u 2020. višak smrtnosti od 1,5 posto, Finska 1 posto, a Norveška ga uopće nema. Švedski višak umrlih pri dnu je ljestvice u drugoj analizi Eurostata i drugim podacima koje je prošli tjedan objavio britanski Nacionalni ured za statistiku.

U toj analizi, koja uključuje prilagodbu zbog razlika u dobnoj strukturi i sezonskom mortalitetu analiziranih zemalja, Švedska je 18. od 26 zemalja. Poljska, Španjolska i Belgija su na vrhu. Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell, prije pandemije uglavnom nepoznat stručnjak koji je postao međunarodno poznat kao kreator švedskog pristupa, rekao je Reutersu kako vjeruje da ti podaci dovode u pitanje korisnost zatvaranja.

“Mislim da će ljudi vjerojatno jako pažljivo razmisliti o potpunim zatvaranjima, koliko su zaista bila dobra”, rekao je. “Ona su možda imala učinka kratkoročno, ali kada pogledate cijelo razdoblje pandemije, sve više sumnjate”, rekao je Tegnell, koji je za svoj rad u pandemiji dobivao i prijetnje smrću i cvijeće.

Drugi zdravstveni stručnjaci upozoravaju da tumačenje viška smrti prate rizici zanemarivanja ključnih varijabli. “Svi moramo biti jako oprezni prilikom tumačenja podataka o smrtnim slučajevima povezanima s covidom-19, iz kojeg god bili izvora, nijedan nije savršen”, rekao je Mark Woolhouse, profesor epidemiologije zaraznih bolesti sa Sveučilišta u Edinburghu. Keith Neal, profesor zaraznih bolesti sa Sveučilišta u Nottinghamu, također savjetuje oprez. Naveo je niz važnih čimbenika kao što su dobna struktura i opće zdravlje populacije, prosječna veličinu kućanstva i ima li zemlja prometna čvorišta u mega-gradovima.

Udio ljudi starijih od 80 godina u Švedskoj je na početku 2019. iznosio 5,1 posto, manje od prosjeka EU-a od 5,8 posto, ali jednak Ujedinjenom Kraljevstvu te veći nego u Norveškoj i Danskoj. Švedska populacija općenito je zdravija od EU prosjeka s očekivanim životnim vijekom od 82,6 godina 2018., u odnosu na prosjek EU-a od 81 godine.

Švedsku strategiju žestoko se kritiziralo i u zemlji i u inozemstvu da je nesmotrena i da ne štiti dovoljno ranjive skupine od bolesti. No 43 posto Šveđana ima visoko ili jako visoko povjerenje u vladin pristup pandemiji, a 30 posto nisko ili jako nisko, pokazalo je nedavno ispitivanje javnog mnijenja. Švedska vlada i zdravstvene vlasti priznaju da nisu uspjele zaštititi stariju populaciju, ali naglašavaju da su učinili što su mogli u suzbijanju bolesti, uzimajući u obzir opće zdravlje populacije. U Švedskoj je službeno od covida-19 umrlo više od 13.000 ljudi, premda su neki možda umrli od drugih uzroka, a ne izravno od te bolesti.

Požeško-slavonska županija: 17 novozaraženih

7:32 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 102 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 85 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 318 osoba, a ukupno je testirano 33411 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 153 uzorka, od kojih je 17 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Pulmolog Srića: ‘Bojim se da pandemija neće biti pod kontrolom do kraja godine’

Jučer – U Hrvatskoj je u srijedu zabilježen 1891 novi slučaj zaraze koronavirusom, a od posljedica bolesti preminulo je još dvadeset osoba. Načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović je poručio kako razmatraju uvođenje strožih epidemioloških mjera. U nekim županijama je zbog izrazito teške epidemiološke situacije one su već i uvedene.

“Zagovarao sam strože mjere, ali mislim da se svaka moja tvrdnja obistinila i pokazala točnom. Smatram da je trebalo polagano otvoriti terase, ali i da se to opet pretvorilo u poprilično masovno okupljanje. Između ostalog, sad dolaze na naplatu ta masovna okupljanja”, rekao je pulmolog Saša Srića i dodao da su izvor zaraza i škole, gdje je puno zaraženih među mladima koji su i asimptomatski prenositelji zaraze. Smatra kako se trebalo ostati na modelu online nastave.

“Ne znamo što će nove mjere uključivati, ali će restrikcije biti bitne, jer ne vidim zbog čega bi ove brojke padale. Zapravo, mislim da će samo rasti”, naglasio je Srića.

Istaknuo je da je ranije čak i on, koji se zalagao za strože mjere, bio optimističan oko suzbijanja zaraze. Ipak, odlučio je iznijeti sumornu prognozu. “Donedavno sam djelovao strogo kada sam rekao da se moramo strpjeti do jeseni. Vjerovao sam da ćemo do tada pobijediti pandemiju, ali ovakvim trendom, bojim se, da pandemija neće biti pod kontrolom do kraja godine”, zaključio je pulmolog Srića.

HZJZ objavio veliko izvješće o koronavirusu

Jučer – Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije tjedno izvješće o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj. Izvješće prenosimo u cijelosti:

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 30 testnih mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na covid-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju covid-19 pozitivnih osoba, zatim o covid-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama.

Epidemiološki pokazatelji na dan 22. ožujka 2021.

Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 161.8/100 000

Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 273.5/100 000

Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: sve osim IŽ-a i VPŽ-a

Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: sve osim IŽ-a, KKŽ-a, SMŽ-a i VPŽ-a

Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 46.195, +6.4% u odnosu na prošli tjedan

Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 14.3%

Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 1-477.537; 17.4%

Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100.000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 2.1/100.000

Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 101

Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1.000.000 stanovnika: 1415.4/1.000.000

Geografska distribucija novih slučajeva covida-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 9. do 22.3.2021. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti covid-19. Najviše novooboljelih bilježi Primorsko-goranska županija, a slijede Splitsko-dalmatinska županija te Grad Zagreb i Zagrebačka županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Virovitičko-podravskoj te Požeško-slavonskoj županiji. Najveća 14-dnevna stopa potvrđenih slučajeva na da 22. ožujka zabilježena je u Primorsko-goranskoj županiji, a slijede Šibensko-kninska te Ličko-senjska županija.

Dobno-spolna raspodjela covid-19 smrtnih slučajeva

Ukupno je nakon godinu dana od početka epidemije preminulo 5786 osoba. Najmlađa preminula osoba je devetogodišnji dječak. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob preminulih osoba iznosi 76.7 godina. 2066 osoba preminulo je na respiratoru.

Smrtni slučajevi za period 16. – 22.3.2021.

U posljednjih tjedan dana preminula je 101 osoba, odnosno 32.9% više u odnosu na prethodni tjedan, a od toga je 49 (48.5%) osoba bilo na respiratoru.

Žarišta

U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne i primorske Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, ukupno 6615, odnosno 44.9% više u odnosu na prošli tjedan. Najviše 7-dnevne stope na dan 22. ožujka 2021. zabilježene su u Primorsko-goranskoj (475.7), Šibensko-kninskoj (312.5) te Ličko-senjskoj (270.0) županiji. Najnižu stopu bilježi Virovitičko-podravska županija (31.9). I dalje nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju mikrožarišta i manjih grupiranja koja svakako imaju svoj značajan utjecaj na opću epidemiološku situaciju u zemlji.

Iz aktivnosti svakodnevnog života zaraza se prenosi u radne sredine te tako ni jedna radna sredina nije pošteđena mogućnosti da se u njoj pojavi više zaraženih. Tako se evidentiraju i prate proboji virusa u zdravstvene ustanove, najčešće bolnice, ali i povremeno u ustanove u socijalnoj skrbi. Značajan udio u oboljelima kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.

Dobno-spolna raspodjela novooboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 6615 osoba – nešto je veći udio osoba ženskog spola (52.4%). U gotovo svim dobnim skupinama također je nešto veći udio osoba ženskog spola, osim 15 – 18 godina, gdje je podjednak udio dječaka i djevojčica, te u dobnim skupinama 1 -6, 7 – 10 te 11 – 14, gdje je veći udio oboljelih dječaka.

Po dobnim skupinama – najmanji udio oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (15.1%), taj udio povećao se u odnosu na prošli tjedan kada je iznosio 13.7%. U toj je skupini najviše oboljele djece u dobi 15 – 18 godina, odnosno 36.9%. Odrasli u rasponu dobi od 19 do 65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 4697 (71.0%). Udio osoba od 66 godina i starijih smanjio se u odnosu na prošli tjedan, s 15.3% na 13.8%.