STIGLI ZABRINJAVAJUĆI PODACI: Protiv korone se planira cijepiti samo 36% zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi u Zagrebu

Diljem države ubrzano se provode ankete među onima koji bi prvi trebali primiti cjepivo. No, zabrinjavajući podaci stižu iz Domova za starije i nemoćne. Kako javlja RTL Danas, samo 36 posto zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi Grada Zagreba, pod koje spadaju i domovi, želi se cijepiti protiv bolesti COVID-19. Ipak, oni najugroženiji su shvatili – cjepljenje je jedini način za očuvanje života, zdravlja i za povratak slobode. Čak 74 posto štićenika domova za starije u Gradu Zagrebu želi se cijepiti. No, dvije trećine od njih 1369 zaposlenih koji o njima brinu to ipak ne bi učinilo.

“Od tih 1369, 205 je medicinskih sestara, a 389 njegovateljica. Znači, one su u direktnoj njezi sa korisnicima”, rekla je Romana Galić, pročelnica Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Rezultat, smatra pročelnica, nije tako loš.

“Moram vam reći da je stotinjak naših djelatnika već prebolilo COVID. Možda u tome leži razlog zašto oni nisu odgovorili u većem postotku, a mahom su se za cjepivo odlučivali oni djelatnici koji su u direktnoj njezi sa korisnicima”, izjavila je Galić.

Danas je ove podatke komentirao i glavni hrvatski epidemiolog koji je najavio nacionalnu kampanju o cijepljenju.

“Da bi u zaustavljanju epidemije cijepljenje bilo učinkovito trebamo postići nekih 70 posto. Ja se nadam da ćemo do tih 70 posto obuhvata doći. Kao što znate ove godine smo imali izuzetno veliki odaziv za cijepljenje protiv gripe. Ne vidim razlog da ne bude interes i za cijepljenje protiv Covida”, poručio je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

I liječnici obiteljske medicine dobili su uputu da ispitaju tko bi se od njihovih pacijenata starijih od 65, kroničnih bolesnika i zaposlenih u zdravstvu cijepio.

“Traži se da se upišu u tri različite excel tablice, s imenom, prezimenom, oib-ima, kontakt telefonima. Uglavnom, sa cijelom gomilom podataka”, rekla je Nataša Ban Toskić iz KOHOM-e.

Liječnica Ban Toskić samo takvih pacijenata ima oko 800. Mail je dobila prekjučer, a rezultate trebala poslati danas.

“Nisam uspjela niti započeti to raditi”, izjavila je Ban Toskić. Stoga udruga liječnika obiteljske medicine predlaže da se oformi digitalna platforma u koju bi se mogli upisati svi oni koji se žele cijepiti.

Više od 90 posto djelatnika Hitne pomoći želi se cijepiti

Velika anketa provodi se i po bolnicama. Do 14. prosinca ravnatelji trebaju javiti koliko se zdravstvenih radnika, a potom i za nezdravstvenih, planira cijepiti. U zagrebačkoj Hitnoj pomoći, kažu, kod njih sa cijepljenjem neće biti problema.

“Preko 90 posto djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba se želi cijepiti. To je orijentacijska anketa na jednom većem uzorku koji smo ispitali. Nismo svih 400 i nešto djelatnika ispitali. To je jedan uzorak koji je reprezentativan”, poručio je Žarko Rašić, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

I dok oni koji su preboljeli koronu i dalje moraju nositi maske na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stoji da oni koji prime cjepivo više to nisu obavezni.