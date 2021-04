Nekoliko dana uoči završetka druge faze cijepljenja u kojoj su se prioritetno trebali cijepiti stariji od 65 i kronični bolesnici, cjepivo nije primilo čak 61,4 posto starijih od 65 godina

U većem dijelu zemlje završila je druga faza cijepljenja te se, premda je cjepivo bilo ponuđeno svima, cijepilo samo 38,6 posto starijih od 65 godina, pokazuju podaci koje je Jutarnjem listu dostavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U Hrvatskoj, prema procjenama, žive 853.784 osobe starije od 65 godina, a 329.367, odnosno 38,6 posto osoba je primilo barem jednu dozu cjepiva. Prema podacima HZJZ-a do 12. travnja, samo 6,6 posto starijih od 65 godina primilo je obje doze cjepiva, ali očekuje se da će oni primiti i drugu dozu.

Nekoliko dana uoči završetka druge faze cijepljenja u kojoj su se prioritetno trebali cijepiti stariji od 65 i kronični bolesnici, cjepivo nije primilo čak 61,4 posto starijih od 65 godina. Stručnjaci su, u neslužbenim razgovorima, uvjereni da je najveći dio problema zašto se nije cijepio toliki postotak starijih od 65 u tome što su kandidati za cijepljenje odbijali primiti cjepivo AstraZenece, a upravo tog cjepiva u proteklom je razdoblju bilo najviše.

Stariji dio populacije nije cijepljen u zadovoljavajućoj mjeri

U trenutku kada u Hrvatskoj kreće treća faza cijepljenja, u koju spada opća populacija, ali i prioritetna cijepljenja zaposlenika u pojedinim sektorima, stariji dio populacije nije cijepljen u zadovoljavajućoj mjeri.

“Ljudi su spremni na cijepljenje, no kada im se kaže da će dobiti AstraZenecu, odustaju, odnosno kažu da će pričekati cjepivo neke druge kompanije. U početku, nakon odobrenja AstraZenece, odbijali su ga samo stariji jer je tada bilo upitno djeluje li na starije od 65 godina, a nakon što se pojavila i priča s ugrušcima, to cjepivo odbijaju i mlađi”, rekli su neslužbeno iz HZJZ-a, piše Jutarnji.

Također, iz Ministarstva zdravstva su prije nekoliko dana potvrdili da je problem u odustajanju od cijepljenja AstraZenecom. “Neovisno o tome kada je registrirana prijava na platformi cijepise.zdravlje.hr, stariji građani i pacijenti s kroničnim bolestima imaju prednost, a pozivi mlađima i onima bez kroničnih bolesti upućuju se isključivo u slučaju odustajanja onih iz prioritetnih skupina kako bi se u potpunosti popunio kapacitet masovnog punkta na Zagrebačkom velesajmu. To je isključivi razlog dobivanja termina na masovnom punktu kod pojedinih građana iz mlađe skupine u odnosu na prioritetnu skupinu. Takav princip slijedit će se i u narednim pozivima za cijepljenje na punktu”, kazali su iz Ministarstva.

Pad povjerenja prema cjepivu

U prvoj fazi cijepljenja, cijepilo se 52.449 zdravstvenih djelatnika, odnosno njih 71,4 posto. “Najveći obuhvat cijepljenjem postignut je za osobe u dobi od 80 i više godina, od kojih je više od 44 posto primilo prvu ili drugu dozu”, rekli su za Jutarnji iz HZJZ-a.

Povjerenje prema cjepivu, vidljivo je iz podataka, pada s godinama. Najviši udio cijepljenih je među starijima od 100 godina, te je od njih 142, koliko ih živi u Hrvatskoj, cijepljeno njih 84, odnosno 59 posto. Polovica građana od 95 do 99 godina, kojih ima 1630, cijepila se, a cijepilo se i 84 posto građana od 90 do 94 godine. Najmanje cijepljenih upravo je u prioritetnoj skupini, u dobi od 65 do 69 godina gdje ih se zasad cijepilo samo 73.979, odnosno 28 posto od ukupno 367.320. Dobna skupina od 70 do 74 godina ima udio cijepljenih od 43 posto.

Premijer Andrej Plenković svojevremeno je izjavio da je cilj do 1. srpnja cijepiti 55 posto ukupne odrasle populacije. Da bismo postigli taj postotak, dnevno bi se trebalo cijepiti 17.747 građana. Budući da se u Zagrebu dnevno može cijepiti i do deset tisuća osoba, logistički je to izvedivo, no pitanje je hoće li biti dovoljno zainteresiranih. Tek oko 150 tisuća građana prijavljeno je na platformi cijepise.zdravlje.hr, a Hrvatska ima, prema posljednjoj procjeni DZS-a, nešto manje od 3,4 milijuna punoljetnih građana – njih 3,364.426, a 55 posto iznosi 1,850.434. Oduzmu li se već cijepljeni građani, do 1. srpnja trebalo bi se cijepiti 1,331.059 građana.

Značajno je ipak što su nabavljene dodatne doze Pfizerova cjepiva kojemu su građani skloniji, a do kraja lipnja bi u Hrvatsku, prema najnovijim podacima, trebalo stići 1,8 milijuna doza tog cjepiva. “Pfizer nam je povećao dostupnost cjepiva. Od četvrtog tjedna travnja te doze će nam biti značajno veće, već tada ćemo dobiti gotovo 100 tisuća doza, u svibnju dobivamo 175 tisuća doza, a u lipnju 200 tisuća doza tjedno. Primit ćemo ukupno 1,805 milijuna doza do kraja lipnja”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

