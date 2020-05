STIGLE PREPORUKE ZA KONCERTE I MANIFESTACIJE: ‘Nažalost morat ću razočarati sve nas…’

‘Nažalost ću morati razočarati sve nas i reći da takvog koncerta u pravoj formi neće biti još jako dugo i možda čak do iduće godine’

O tome postoji li plan kada ćemo i kako se ponovno uživo zabavljati RTL je razgovarao s Markom Pericom iz Udruge organizatora i realizatora događanja. Oni su tražili da Nacionalni stožer od 1. srpnja dozvoli okupljanje do 350 ljudi na jednoj površini, a od 1. kolovoza do 800 ljudi. “Još uvijek nemamo nikakav odgovor. Nadamo se da će biti pozitivan i da ćemo nastaviti dobru komunikaciju sa Stožerom i resornim ministarstvima kao i do sada”, rekao je Perica.

Kazao je i kako misli da koncerata u pravoj formi neće biti još jako dugo. “Osim ovih varijanti ili inačica koje radimo s koncertima, nažalost ću morati razočarati sve nas i reći da takvog koncerta u pravoj formi neće biti još jako dugo i možda čak do iduće godine. Sve informacije koje sada imamo govore u tom smjeru. To se posebice odnosi na velika strana gostovanja u smislu festivala ili solo koncerata.

Svi su mahom otkazani, sve datume koji su imali bukirani su prebačeni na iduću godinu. Još par dana molimo za potvrdu svega. Ako se pandemija nastavi više neće postojati industrija evenata kakvu smo do sad poznavali”, rekao je.

Više od slušanja glazbe

Objasnio je i kako koncerti nisu samo “puko slušanje glazbe”. “Moramo biti svjesni jedne činjenice, ljudi odlaze na bilo kakvu vrstu evenata – festivali, street food, bilo kakva vrsta javnih okupljanja. Odlaze po nekakvu vrstu doživljaja. Ne idu ljudi u kafić piti pivu jer ne znaju da je u dućanu jeftinije nego se idu družiti. Na koji ćete se način zaljubiti, ako ne možete sresti nekog novog.

Koncerti nisu puko slušanje glazbe, to je socijalni element koji na ovakav način ne može biti izveden. Do potpune obustave zabrana okupljanja bez ikakvih ograničanja, event industrija sigurno neće profunkcionirati”, zaključio je Perica.

Preporuke HZJZ-a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija. Uz preporuke dezinfekcije ruku na ulazu u prostor i osiguravanje mjesta za dezinfekciju unutar prostora, preporučuje se održavanje fizičkog razmaka između osoba (publike, izvođača i osoblja) od 1,5 m. Razmak od 2 m preporučuje se između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkih instrumentima. Preporučuje se i razmak od 4 m između publike i izvođača na sceni.

Savjetuje se da čaše, drugo posuđe i druge predmete ne dijeli s drugim osobama, te preporučuje korištenje maski tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim izvođača u trenutku izvedbe. Osoblje i izvođači prije dolaska trebali bi si izmjeriti temperaturu.

Preporučuje se organiziranje umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija na otvorenom uz označena sva sjedeća i stojeća mjesta međusobno udaljena od najmanje 1,5 m, te ograničiti ulazak onoliko posjetitelja koliko ima označenih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se korištenje isključivo sjedeća mjesta.

Broj posjetitelja

Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i otvorenim prostorima, uz poštivanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 m među posjetiteljima, organizator će odrediti sukladno veličini prostora i vrsti događaja. Uz standardne preporuke za dezinfekciju prostora, navode da ovisno u razvoju epidemiološke situacije, izmjene najvećeg preporučenog broja posjetitelja moguće su najranije 15. lipnja 2020. godine.

