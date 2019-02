STIGLE NOVE BROJKE: U borbi za novi mandat predsjednici pada potpora, ali pogledajte kome raste iako još nije ni pisnuo

Prema posljednjim rezultatima glasačkih preferencija u drugi bi krug išli aktualna predsjednica i bivši SDP-ov premijer

Prema rezultatima istraživanja preferencija kandidata za predsjedničke izbore koje je provela agencija Promocija plus provodi za RTL da se danas održavaju predsjednički izbori pobjednika bi ponovno donio drugi krug. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dalje najbolje stoji kada je riječ podrška birača, a čak tri potencijalna kandidata ljevice razmrvilo je svoje biračko tijelo.

ŠTO BI BILO DA SU DANAS PREDSJEDNIČKI IZBORI? Esih na ove brojke ne može biti ponosna, ali može netko tko trenutno uopće nije u politici

Predsjednica prvi izbor, raste podrška Milanoviću

U ovom trenutku, za reizbor Kolinde Grabar-Kitarović glasovalo bi 37 posto ispitanika – jedan posto manje u odnosu na siječanj, a četiri posto manje u odnosu na prosinac. Kao što ona nije potvrdila hoće li ponovno u utrku za Pantovčak pitanje je hoće li i Zoran Milanović. No bivšega SDP-ova premijera izabralo bi 19,6 posto građana što je dva posto više nego u siječnju, pa ova tiha, odnosno nepostojeća kampanja očito mu ide u korist.

Raste podrška još jednoj kandidakinji ljevice. Nakon što je formirala svoju stranku Daliju Orešković bira čak 12,3 posto ispitanika. Orešković uzima po desetak posto birača SDP-a i Živog zida, ali i Mosta.

Građani Bandića ne žele na Pantovčaku

Bivši predsjednik Ivo Josipović, koji stidljivo najavljuje mogući ulazak u kampanju, izbor je za 7,8 posto ispitanih. Birači Živog zida raštrkali su potporu među ponuđenim kandidatima, pa njihova čelnika bira 4,5 posto. Ivanu Viliboru Sinčiću potpora pada za nešto više od 3 posto.

Jednaku podršku uživa zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Iako je on danas izjavio kako će građani odlučiti, prema trenutnim rezultatima ne vide ga na Pantovčaku.

Za čak dva posto pada potpora čelniku Mosta Boži Petrovu koji je sada na 4,2 posto. Manji pad bilježi Bruna Esih o kojoj se također špekulira da bi mogla u utrku kako bi pomrsila račune predsjednici.

Bivši član Mosta Marko Vučetić, koji je jedini i kandidaturu najavio, nalazi se na posljednjem mjestu. Njega bira tek nešto više od jedan posto birača. Neodlučnih je znatno manje nego prošlog mjeseca jer je i potencijalnih kandidata više.

Tko pobjeđuje u drugom krugu?

Prema posljednjim rezultatima glasačkih preferencija u drugi bi krug išli aktualna predsjednica i bivši premijer, a u takvom srazu pobjedu bi odnijela Kolinda Grabar Kitarović, ali ne toliko uvjerljivo.

Da je pred biračima takav izbor Grabar-Kitarović zaokružilo bi 54,3 posto ispitanika, no ona bilježi manji pad u odnosu na prosinac i siječanj. Zoran Milanović koji do sada nije ni potvrdio ni negirao svoju potencijalnu kandidaturu, nastavlja rasti i njega bi odabralo 40,2 posto birača. To je i dalje nedovoljno za pobjedu, ali podrška bivšem predsjedniku SDP-a narasla je 2 posto u odnosu na siječanj, te gotovo 5 posto u odnosu na prosinac.

Izbori krajem godine

Kada je riječ o biračima Živog zida, oni su podijeljeni. Očekivano, oni koji bi glasali za Daliju Orešković i Josipovića uglavnom prelaze Milanoviću. Međutim, 20 posto tih birača svoj glas ipak daju Grabar-Kitarović. SDP-ovi i HDZ-ovi u ovakvom srazu očekivano biraju, iako bi gotovo 8 posto SDP-ovaca zaokružilo aktualnu predsjednicu.

Neodlučnih je 5,5 posto tako da oni ne bi promijenili konačan ishod, ali izbori su tek potkraj godine što otvara prostor da se svašta može dogoditi.

Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 02. do 07. siječnja 2019. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetna građana Republike Hrvatske. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95%.