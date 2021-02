Zoran Vakula upozorava na dolazak opasnog hladnog vala i snijega na jugu Hrvatske: ‘Mnogima bi moglo biti još neugodnije nego inače jer smo naviknuli na dosadašnju proljetnu toplinu’

Nakon što smo neko vrijeme uživali u iznadprosječno toplom vremenu, kapa, šal i rukavice opet postaju obvezna oprema bez koje se ne bi smjelo iz kuće, piše danas Večernji list. Osjetno zahladnjenje zahvatilo je Hrvatsku, ali vrhunac hladnog vala u Hrvatskoj još nije prošao. Meteorolog Zoran Vakula kaže da ovog tjedna i početkom novoga diljem Hrvatske slijede hladniji dani od prosjeka.

“Nakon rijetko toplog razdoblja u prvom desetodnevlju veljače, ponegdje čak i rekordnog, kao primjerice u Splitu, slijedi također ne baš čest niz hladnih dana. Nevolje će prouzročiti i vjetar koji će usporavati normalno prometovanje, ponegdje ga čak i onemogućivati. Ništa neobično za zimu i veljaču, ali mnogima bi moglo biti još neugodnije nego inače jer smo naviknuli na dosadašnju proljetnu toplinu”, otkriva nam Vakula. DHMZ je nadolazeći hladni val okarakterizirao kao opasan, pa i vrlo opasan.

U Komiži je trenutno nula stupnjeva, i pada umjeren snijeg!❄️🥶 Evo malo vožnje uz more! @N1infoZG pic.twitter.com/atNnmxW2jc — Tea Blažević (@blaTeabla) February 13, 2021

Cjelodnevni minusi

“Vjerojatno neće biti rekordno niskih temperatura, ali u većini unutrašnjosti bit će cjelodnevnih minusa. Najniža jutarnja temperatura zraka vjerojatno će u većini kopnenih krajeva biti od -10 do -5 °C, uglavnom u gorju i oko -15 °C, a tijekom noći i jutra i uz more će biti od -3 do 2 °C”, kaže Vakula.

Dodaje da će u većini krajeva vjerojatno najhladnije biti do nedjelje, a nakon toga se povećava vjerojatnost za blagi porast temperature. Snijega se očekuje malo, većinom i nimalo.

“Sljedećih dana oborine će biti rijetke. No, tijekom vikenda snijeg je vjerojatniji u južnijim hrvatskim krajevima nego u sjevernijima. Vjerojatnije je da će ga malo pasti u Konavlima, pa i unutrašnjosti Dalmacije nego u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj”, prognozira Vakula, donosi Večernji list.

Snijeg pada i na otocima

Baš kako su meteorolozi i najavili, danas su se na južnom Jadranu temperature spustile ispod nule, a oko Splita, u Zagori i na otocima pada slabi snijeg. Kako se doznaje od meteorologa, na Mosoru pada snijeg, a ima ga i na otocima: Braču, Hvaru, Visu, Šolti, kao i u Zagori, te od jutros pada i u Dugopolju.

U Zagori je nekoliko stupnjeva hladnije nego na otocima i uz more gdje su se temperature spustile ispod nule i kreću se do – 2. Rano ujutro je puhala bura, kasnije sa smanjenom snagom. U Splitu je oblačno, a oko 9 sati je temperatura bila -1 stupanj, a osjet hladnoće -8. Maksimalna temperatura u Splitu danas bi trebala biti tri stupnja i to oko podneva.

Sutra se očekuje nešto sunčanije vrijeme, te više temperature do maksimalnih 5 stupnjeva. I dalje će puhati bura, prognozirali su u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ). Od Danijele Ivanović iz Jadrolinije se doznaje da u splitskom okružju sve ide prema plovidbenom redu. Jutros je katamaran na liniji Jesla-Bol-Split isplovio bez uplova u luku Bol.

Upaljen crveni meteoalarm

Upaljen je crveni meteoalarm za dio Hrvatske. Crveni alarm upaljen je za područje Istre i Kvarnera i to zbog olujnog vjetra. Vjetar će pratiti i iznimno niske temperature. Ostatak Hrvatske je u žutoj zoni.