STIGLA TOLUŠIĆEVA DEPEŠA: Načelnici, budite složni s novim gazdama Agrokora i potpišite zakup zemlje. ‘Cijena je znatno niža nego OPG-ovima’

Ovih dana na adrese načelnika i gradonačelnika koji su bili 21. prosinca 2018. na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede poslani su aneksi na ugovore o koncesiji za dugogodišnji zakup zemlje za Agrokorove tvrtke

Načelnicima i gradonačelnicima 29 općina i gradova, od Popovače, Vinkovaca, Vukovara, do Draža, Vrbovca i Brckovljana, dakle, u mjestima gdje tvrtke iz sastava starog Agrokora imaju koncesije na zemljište, stigao je dopis iz Ministarstva poljoprivrede, s potpisom ministra Tomislava Tolušića, koji se naziva “Uputom”: očekuje se da čelnici potpišu anekse ugovora za koncesiju na zemljište koje je u nekoć s Agrokorovim tvrtkama potpisao bivši HDZ-ov ministar poljoprivrede Petar Čobanković.

U dokumentu “Uputa” navodi se da je ona upućena “sukladno zaključcima sa sastanka održanog u Ministarstvu poljoprivrede 21. prosinca 2018.”. Iako su mnogi sudionici tog sastanka utvrdili da se tada zaključilo nešto drugo, da će se tek razgovarati o pravnim osnovama, da postoje brojni problemi o kojima se tek treba razgovarati, Uputa se ipak doima kao guranje naprijed, kao očekivanje da načelnici i gradonačelnici jednostavno daju suglasnost, a ne kao otvaranje rasprave treba li to činiti ili se radi o postupcima koji mogu štetiti lokalnim zajednicama, odnosno, bi li trebalo napraviti još neke predradnje prije potpisivanja aneksa.

Net.hr je prvi pisao o sastanku koji je održan 21. prosinca 2018. u Ministarstvu poljoprivrede, kada su se okupljenim čelnicima općina i gradova u kojima Agrokorove tvrtke imaju koncesiju, obratili predstavnici Ministarstva, DORH-a i Agrokora (a ministar Tolušić osobno je izbjegao sastanak) te je objašnjeno lokalnim čelnicima da se očekuje od njih da ispune “formalnost”, odnosno da potpišu anekse kojima će omogućiti da nove tvrtke, nastale na Agrokorovima, npr. Belje plus, ili Pik Vinkovci plus, nastave koristiti zemlju na njihovu području pod istim uvjetima pod kojima su tu zemlju koristile Todorićeve tvrtke na temelju ugovora koje je mahom potpisivao Petar Čobanković.

Niže cijene Agrokoru nego lokalnim OPG-ovima

Nikako se, kažu sudionici sastanka, nije moglo zaključiti da su oni samo tako spremni potpisati te anekse. Marko Miličević, načelnik općine Ivankovo, predlagao je da se prvo napravi valorizacija, jesu li tvrtke ispunjavale uvjete iz ugovora o koncesiji. Stipan Šašlin, načelnik Draža, izjavio je za Net.hr da je njemu nedopustivo da amenuje ugovor prema kojem bi tvrtka s novim vlasnikom stekla pravo korištenja zemlje po znatno nižim cijenama nego što ih njegova općina danas daje u zakup lokalnim OPG-ovima. I tako dalje.

Načelnici su također upozoravali da za ovako kompleksne ugovore moraju dobiti suglasnost općinskih vijeća, a za mnoge sredine je jasno da neće htjeti “blagosloviti” ugovore koje je svojedobno potpisivao ministar Čobanković. Iz teksta Tolušićeve Upute vidljivo je da Ministarstvo poljoprivrede sve ugovore o koncesiji za koje traži potpisivanje aneksa ni na koji način ne dovodi u pitanje, da je, pretpostavlja se, postignut dogovor na najvišoj političkoj razini, da te koncesije pod svaku cijenu i neovisno o tome jesu li se stavke ugovora ispunjavale – ostanu kakve su i bile.

Naime, i sam Tolušić je govorio da mnoge Agrokorove tvrtke ne plaćaju zakup zemljišta već godinama, a nedavno je iz Ministarstva poručeno da se u ovom trenutku radi o dugu od 7,2 milijuna kuna “koja će Agrokor podmiriti”. Dakle, i samo Ministarstvo priznaje da se očekuje potpisivanje aneksa na ugovore koji evidentno nisu poštivani.

Net.hr je u posjedu jednog od ugovora koji je 2010. potpisao ministar Petar Čobanković i tu je vidljivo da je u ugovorima navedena mogućnost da se revalorizira godišnja naknada, ali i čitav niz mogućnosti za raskidanje ugovora, ali očito se nitko nije bavio analizom ispunjavaju li se obveze iz ugovora i ima li osnova za revaloriziranje godišnje naknade ili čak i raskidanje ugovora.

Lokalni čelnici ne mogu saznati ništa o planovima tvrtki

Čobankovićev ugovor iz 2010. mogao se, naime, raskinuti ako se zemljište daje u podzakup, ako se kasni 15 dana s plaćanjem godišnje naknade za dugogodišnji zakup, ako ga “ne koristi kao dobar gospodar” (npr. ne obrađuje zemljište ili ga obrađuje djelomično), ako provodi “investicijske radove radove na poljoprivrednom zemljištu koji prelaze granicu uobičajenog gospodarenja ili promijeni vrstu korištenja poljoprivrednog zemljišta.” Ništa od toga nije provjereno, analizirano. Jedinicama lokalne samouprave je poslana Uputa, i aneksi na ugovore u kojima, članak 4, stoji: “Ugovorne strane složno ističu da ostale odredbe Ugovora o dugogodišnjem zakupu ostaju neizmijenjene.”

Ministarstvo poljoprivrede svim jedinicama lokalne samouprave šalje jednake pisane materijale (naravno, broj aneksa varira ovisno o broju ugovora kojima je zahvaćeno zemljište na njihovu području) i očito je da ne ostavlja mogućnost nikakve dalje rasprave ili pojašnjenja. Primjerice, evidentno je da nije predviđen nikakav razgovor lokalnog čelništva i predstavnika novih tvrtki kojima bi oni po političkom diktatu prenijeli zemlju po starim cijenama zakupa. Nije previđena mogućnost da oni saznaju išta o proizvodnim planovima tih tvrtki.

Pojednostavljeno, tretira ih se samo kao one koji će dati svoj potpis, a sve su dogovorili neki drugi na višoj političkoj razini. Ministar Tolušić s predstavnicima “novog” Agrokora, odnosno s onima koji su stari Agrokor preveli u novi. S obzirom na to da u Uputi nema informacije do kada ministar Tolušić želi da načelnici potpišu anekse i omoguće novim tvrtkama da uživaju zemljište koje je ministar Čobanković po povoljnom zakupu dao na korištenje Todorićevom Agrokoru, ova nezakonita situacija koja se upravo odvija diljem Slavonije i Baranje mogla bi potrajati još dugo.

Nezakonita situacija

Naime, kako je u intervjuu za Net.hr pojasnio poznati sudac, stručnjak za trgovačko pravo, Mislav Kolakušić, činjenica da trenutačno Agrokorove “plus” tvrtke uživaju zemljište koje su u zakup dobile Agrokorove “stare”, neplus, tvrtke, jest – nezakonita. Ali nema naznaka da je ikoja nadležna hrvatska institucija zbog toga zabrinuta.

Kakav je mogući ishod? Mnogi načelnici koji su dobili pakete iz Tolušićeva ureda kažu nam da žele proučiti materiju i konzultirati se s pravnim stručnjacima. Tomislav Panenić, saborski zastupnik Mosta, u svojoj objavi na Facebooku, pita se, primjerice, hoće li sada načelnici biti podvrgnuti i kakvim mjerama discipliniranja iz Tolušićevog ministarstva koje je zaduženo da se riješi “problem” aneksa. “Malo upravnog nadzora, malo uskrate bespovratnih sredstava, malo…”, reda moguće modele discipliniranja Tomislav Panenić.

‘Ono što piše u zakonima nije presudno za Agrokor’

Marko Miličević, načelnik općine Ivankovo, za Net.hr kratko je prokomentirao pošiljku iz Tolušićeva ureda kao “dobronamjernu, ali neobvezujuću.” Osobno ga brine to što nisu dobili odgovore na pitanja koja su postavili na sastanku 21. prosinca 2018. Konkretno, on je tražio tumačenje članka 98. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje tematizira upravo zemljište koje se nalazi u zakupu u trenutku donošenja novog zakona kojim je upravljanje tzv. državnim zemljištem opet dodijeljeno u ingerenciju lokalnim jedinicama.

Također, njega je zanimalo tko je donositelj odluke, je li to u ovlasti načelnika ili vijeća. Nameće mu se i pitanje odnosi li se ova Uputa samo na Agrokor ili će se takvo pravilo postaviti i za sve ostale tvrtke koje imaju ugovore o dugogodišnjem zakupu zemljišta. Načelnik Ivankova rekao nam je da će sva svoja pitanja uputiti i pismeno na adresu Ministarstva. A što on misli, kako će se rasplesti cijela ova priča? Kaže, ne želi nagađati.

Mislav Kolakušić u intervjuu za Net.hr na pitanje kakvo je pravno moguće rješenje u slučaju da načelnici odbiju potpisati anekse, odgovara – da je sve moguće. “Već smo vidjeli da ono što piše u hrvatskim zakonima nije važno niti presudno kada se radi o pravnim pitanjima vezanima za Agrokor”, prokomentirao je Kolakušić.