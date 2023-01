U gorske predjele stiglo je najavljeno zahlađenje uz susnježicu i snijeg. Dok je u Zagrebu većinu dana padala jaka kiša, na Sljemenu pada jaki snijeg.

Izvor: Screenshot Izvor: Screenshot

"Zbog prometne nesreće i prepriječenog vozila za sav je promet zatvorena Sljemenska cesta prema vrhu Zagrebačke gore", izvještava HAK.

I sutra se nastavlja slično vrijeme. U Slavoniji i Baranji veći dio dana oblačno s kišom, u najistočnijim krajevima lokalno moguće i obilnijom. Drugdje sa zapada postupno razvedravanje, mjestimične kiše bit će još u noći i ujutro, u gorju susnježice i snijega, a do sredine dana oborina će prestati.

Izdan meteoalarm

Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 °C. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, a na Jadranu, ponajprije sjevernom i do 15 °C, javlja DHMZ.

Za dio zemlje DHMZ je za sutra izdao narančasti meteoalarm.