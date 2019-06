STIGLA PROGNOZA ZA VIKEND: Živa će ponegdje ići preko 30 stupnjeva, DHMZ otkrio i kakvo nas ljeto čeka

U petak, koji mnogima označava početak vikenda, očekuje nas pretežno sunčano te vrlo toplo vrijeme, u unutrašnjosti ponegdje i vruće

U lipanj su Hrvati ušli kroz sparinu te visoke temperature. Kako kaže prognoza Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda, do vikenda će živa na termometru skočiti na 30 stupnjeva. Budući da se ljeto opasno bliži, mnogi su s nestrpljenjem čekali ovakvo vrijeme. Kiše i oblaka će biti tek ponegdje.

Četvrtak će biti većinom sunčan. Ujutro i prijepodne mjestimice na istoku oblačnije, ponegdje uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka kratkotrajna kiša ili poneki pljusak mogući su uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije te na širem riječkom području. Puhat će umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 °C, stoji u prognozi DHMZ-a.

U petak najveća dnevna temperatura 31 celzijev stupanj

U petak, koji mnogima označava početak vikenda, očekuje nas pretežno sunčano te vrlo toplo vrijeme, u unutrašnjosti ponegdje i vruće. Puhat će umjeren, poslijepodne mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu slabo i umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C.

Sunčano vrijeme u narednim će danima podići temperaturu jer će se ona na obali do vikenda popeti do 27 stupnjeva, a u Slavoniji i do 30.

Ljeto iznad prosječno toplo

Kako predviđa sezonska prognoza DHMZ-a, ljeto će biti iznadprosječno toplo uz veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze. Pritom je u srpnju i kolovozu moguće veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature od prosjeka. Uz pozitivnu anomaliju temperature ne može se isključiti mogućnost pojave toplinskih valova, odnosno niza dana kada vrućina može loše utjecati na zdravlje.

Prema onome što o ljetu kaže dugoročna prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), u našim krajevima temperatura će za vrijeme ljeta biti visoka i ljeto iznadprosječno toplo. Baš kao što predviđa i DHMZ. No, ono što još kaže spomenuta meteo prognoza jest da će temperature dosezati do 50 celzijevih stupnjeva na obalama Crnog mora te Izraela i Libanona.