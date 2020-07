STIGLA POTVRDA: Upaljen meteoalarm za gotovo cijelu zemlju; Dunja Mazocco Drvar upozorila: ‘Mogli bi se oboriti rekordi…’

Fronta s jakim vjetrom zahvatit će Međimurje i Zagorje već popodne, zagrebačko područje oko 17-18 sati, očekuju se udari od 55 do 80 kilometara na sat. Fronta će biti podjednako snažna kao ona od ponedjeljka, s tim što će vjetar biti i tridesetak posto jači. Najkasnije do 16 sati u subotu valja skloniti sve što bi moglo letjeti, provjeriti jesu li vam kante za smeće zaštićene jer bi, ako ih vjetar uključi u promet, mogle izazvati i nesreću

Nevrijeme koje je početkom tjedna zahvatilo velik dio Hrvatske skoro je zaboravljeno jer su temperature ponovno porasle pa opet “umiremo” od vrućine. Kao što smo već najavili jučer, u subotu se sprema žešća promjena vremena. Kako prognozira RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar, u subotu bi se mogli oboriti rekordi kada su u pitanju udaru vjetra. Navodi da je najjači udar vjetra dosad službeno zabilježen u Klimatski atlas Hrvatske, u srpnju, iznosio 74km/h.

Naime, fronta koju očekujemo u subotu bit će podjednako snažna kao ona od ponedjeljka, s tim što će vjetar biti i tridesetak posto jači. Dodatno, budući da je očekujemo tijekom dana, a ne navečer, mogla bi napraviti i veću štetu. Stoga ljudi se trebaju čuvati, najkasnije do 16 sati u subotu valja skloniti sve što bi moglo letjeti, provjeriti jesu li vam kante za smeće zaštićene jer bi, ako ih vjetar uključi u promet, mogle izazvati i nesreću.

Kad smo već kod vjetra i prometa, treba dodati da će bura na Jadranu najvjerojatnije biti malo slabija od prošle, što također nije zanemarivo. Upozorenja stoga treba shvatiti ozbiljno, u subotu predvečer u Istri i na Kvarneru, noću sve do Punte Planke, a u nedjelju u cik zore i dalje na jugu, ne izlazite na more na luftićima, flamingosima i sličnom i računajte na to da će dio primorskog i pomorskog prometa biti privremeno prekinut.

Kakav vikend čeka kopno?

Za one koji vole sparinu i vrućinu, subota je dan za njih. Prevladavat će sunčano, a u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nakupljat će se oblaci ispod kojih će biti još neugodnije nego u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura na kopnu od 15 do 20, na moru od 20 do 24. Dnevni maksimumi oko 32, ali će se uz 50 do 60 % vlage u zraku činiti kao da je 34 do 37 Celzija.

Fronta s jakim vjetrom zahvatit će Međimurje i Zagorje već popodne, zagrebačko područje oko 17-18 sati, očekuju se udari od 55 do 80 kilometara na sat. Ubrzo nakon vjetra počet će i kiša. Vjerojatnost za snažno nevrijeme s tučom manjeg do srednjeg zrna najveća je upravo oko Zagreba i na karlovačkom području, no ne može se isključiti ni drugdje. Temperatura će pasti za desetak stupnjeva. Vjetar i kiša proširit će se do večeri na cijelu unutrašnjost, a već nakon nekoliko sati će i stati. Nedjelja barem djelomice sunčana i većinom suha, ali vjetrovita i znatno hladnija.

Vikend na moru

Na moru će ova fronta biti slabija od prošle. Bura će se dignuti u subotu popodne, na uobičajenim buri otvorenim dijelovima obale očekuju se orkanski udari vjetra koji bi pod Velebitom, a posebno oko Karlobaga, Paklenice i na Paškom mostu mogli ponovno dosegnuti oko 120 kilometara na sat. Kiša će biti malo ili nimalo, no na sjevernom dijelu Jadrana u noći sa subote na nedjelju očekuju se prolazne nevere.

Tko planira subotnji izlazak, mora imati na umu da će možda morati pobjeći od nevere. Bura će još jednom ohladiti more, u nedjelju će se ponovno mjeriti od 20 do 23 °C. I zrak će biti jedva dva-tri stupnja hladniji nego u subotu, noći ponovno ugodne za spavanje.

Upaljeni narančasti i žuti meteoalarm

U petak, opasnog vremena trebaju se čuvati stanovnici zagrebačkog, karlovačkog i slavonskog područja te kninska regija jer je upaljen žuti meteoalarm, što znači potencijalno opasno vrijeme.

Što se tiče subote, žuti meteoalarm upaljen je za sjeverni dio Hrvatske, zagrebačko područje, Slavoniju, Istru, Kvarner, Liku, Gorski kotar, kninsko područje.

“Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u najsjevernijim predjelima. vjerojatnost grmljavine je veća od 70 posto. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, stoji na stranicama Meteoalarma.