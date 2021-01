STIGLA NOVA TRANŠA PFIZEROVA CJEPIVA: Capak odgovorio kako to da zemlja koje imaju još strožije zemlje imaju puno lošije brojke

Više od 17 tisuća doza Pfizerova cjepiva stiglo je danas u Hrvatsku, rekao je Capak

U posljednja 24 sata zabilježena su 174 nova slučaja zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3276.

“U ovom tjednu imamo 29 posto manje novooboljelih nego u tjednu od 5. do 11. siječnja. Što se tiče incidencije, ona je 288,9, najviša je i dalje u Međimurskoj, a najniža u Istri. Od 27 zemalja EU-a, mi smo sedmi po incidenciji. Po smrtnosti smo još uvijek visoki, 20. smo na ljestvici EU zemalja”, rekao je Krunoslav Capak.

Više od 17 tisuća doza Pfizerova cjepiva stiglo je danas u Hrvatsku, dodao je.

DANAS POČINJE DOCJEPLJIVANJE DRUGOM DOZOM: Markotić otkrila da je do vikenda bilo oko 80 nuspojava

22 sumnje na nuspojave

“Mi smo do sada imali ukupno 22 sumnje na nuspojave, sve su osim jedne na cjepivo, blagog tipa, temperatura, bol na mjestu aplikacije, glavobolja. Nekoliko težih se razmatra jesu li posljedice cjepiva. Do sada samo jedna prijava za cjepivo Moderne”, rekao je Capak.

NORVEŠKA ISTRAŽUJE SMRTI NAKON PFIZEROVOG CJEPIVA: ‘Ovo ne znači da bi mlađi i zdraviji trebali izbjegavati cijepljenje’

Hoće li se moći birati cjepivo?

“Ako će postojati na mjestu mogućnost aplikacije više vrsta cjepiva, onda će pacijenti moći birati. Zasad postoje Pfizer i Moderna, s tim da smo sve od Moderne dali Sisačko-moslavačkoj županiji. Kada dođe Astrazenecino vjerojatno će se na nekim mjestima moći birati”, rekao je Capak.

Na pitanje kada dolazi još Moderninog cjepiva, Capak je rekao: “25.1. dolazi oko 4800 doza. Ja nemam osjećaj da u Europi to ide sporije, mislim da se radi o tome da su neke države van Europe prije pregovora dogovorile nešto drugo.”

“Neke od zemalja su dobile od Pfizera obavijest da će nekoliko sljedećih tranši cjepiva smanjiti. Razlog je rekonstrukcija pogona u cilju da se proizvede više cjepiva. Raspravlja se o sve više cjepiva Pfizera. Nemamo informacije da će nama smanjiti broj doza”, dodao je.

Smrti nakon cijepljenja u Norveškoj

“Ne znam detalje o tome što je bilo u Norveškoj, ali starije osobe koje često uz to što imaju kronološku dob kao rizični faktor imaju i brojne komorbiditete. One su prioritet za cijepljenje jer ih cjepivo može spasiti ako se na vrijeme cijepe. Naravno da u svim zemljama starije osobe umiru sa covidom ili bez covida, pa je važno vidjeti je li to nuspojava cijepljenja ili su umrle prirodnom smrću ili zbog komorbiditeteta”, rekao je Capak. Dodao je da bi mnoge osobe umrle sa cijepljenjem ili bez te s covidom ili bez, od 130 osoba starijih koje umru u Hrvatskoj.

Strože mjere u drugim zemljama koje imaju lošije situacije

“Jako je teško komentirati situaciju, znate da smo govorili da mnoge zemlje Europe i prije nego smo uveli mjere, imaju puno strože mjere a imaju lošiju situaciju. Mi smo sada u puno boljoj situaciji, ne bih rekao da antigensko testiranje ima utjecaja na to, imam povoljniju epidemiološku situaciju, udio pozitivnih je značajno pao. Zašto je to tako? Tu ima utjecaja različitih, kulturološki, sociološki prije svega. U nekim zemljama se ljudi više pridržavaju mjera. Kod nas primjećujemo da su građani sada, u odnosu na prije, bili puno odgovorniji. Tome svjedoče prazne ulice Grada Zagreba, naravno neki uvijek nađu rupe u našim odlukama. Generalno gledano, ukupna situacija je puno bolja i možemo njome biti zadovoljni, ali ne smijemo na tome stati. I dalje moramo biti odgovorni i paziti da nam se ne dogodi neko pogoršanje”, rekao je Capak.

Osvrnuo se i na tzv. faktor prokuženosti pa objasnio:

“Ako pogledate brojke po županijama, i Hrvatskoj, koje su oboljele, još uvijek je premalo, još uvijek ima jako puno osjetljivih osoba koje se mogu razboliti se. Mi ga uzimamo u obzir.”

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.