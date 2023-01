Nakon dugotrajnog, čak jednomjesečnog iznadprosječno toplog razdoblja, u mnogim krajevima čak i rekordnog, često praćenog južinom, u kojem su temperaturni "minusi" bili rijetki i mali - sljedećih dana valja nam se prilagoditi zimskim uvjetima i hladnoći, javlja HRT.

Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačan, ali uglavnom bez oborina. Uz povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar temperatura zraka bit će uglavnom od -2 do 3 °C. Oko prosječnih vrijednosti za doba godine, pa čak i danju malo nižih, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje je veća vjerojatnost za povremeno lepršanje snježnih pahulja nego na istoku, ali i za sunčana razdoblja u vjetrovitijoj sjevernoj Podravini, te posebice Međimurju i Zagorju.

I na sjevernom Jadranu promjenjivija naoblaka nego u gorju, a pritom povremena mjestimična kiša, uz katkad jaku buru i snijeg, koji će u gorju biti čest, ali ne i obilan. Temperatura zraka u gorju od -5 do -1 °C, u unutrašnjosti Istre danju i oko 5 °C, a na Jadranu ujutro najniža od 2 do 5 °C, danju najviša do 8 °C.

U Dalmaciji danju hladnije i vjetrovitije nego u četvrtak, osobito prema kraju dana, kada će jačati bura, koja snježne pahulje može donositi i do mora. Prije toga ponegdje će povremeno padati kiša, u unutrašnjosti i snijeg. Na jugu Hrvatske promjenjivo i hladnije, uz povremenu kišu, te i dalje prevladavajuće jugo, prema otvorenome jugozapadnjak, uz uglavnom umjereno valovito more.

Zimski uvjeti

U nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega čekaju nas zimski uvjeti. U unutrašnjosti povremeno snijeg, u subotu osobito u gorju i na istoku, zatim i drugdje - vjerojatno najviše u ponedjeljak, a probleme u prometu stvarat će i katkad jak sjeveroistočnjak, koji će posebice u subotu u mnogim krajevima imati i olujne udare.

Na Jadranu još vjetrovitije, također ponajviše u najoblačniju subotu, tijekom koje će bura biti i orkanska, barem na udare, dok će na jugu prevladavati slabije jugo. Osim povremene kiše, ponegdje i snijega, od nedjelje će biti i sunčanih razdoblja, ali uz temperaturu zraka nižu ne samo od dosadašnje, nego i od prosječne za doba godine.