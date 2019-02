STIGLA NAJAVLJENA PROMJENA VREMENA: Snijeg i kiša otežavaju promet, navečer će osjetno zahladiti

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, snijeg povremeno pada u središnjoj Hrvatskoj i Gorskom kotaru, a poslijepodne i navečer osjetno će zahladnjeti

Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 pada snijeg koji se mjestimice zadržava na kolniku, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h, a zbog tuče i kiše između čvora Gornja Ploča i južnog portala Sveti Rok na autocesti A1 vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, upozorava vozače Hrvatski autoklub (HAK) u izvješću od 7:15 sati.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, snijeg povremeno pada u središnjoj Hrvatskoj i Gorskom kotaru. Mogući su odroni.

Ograničenja brzine na autocestama

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Jadranska magistrala (DC8); stara cesta kroz Gorski kotar – DC3; državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split; Krčki most iPaški most.

HAK upozorava vozače da je predmet na kolniku na autocesti A1 između 17. km i 18. kilometra u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h. Predmet je i na kolniku na A3 na čvoru Sveta Nedjelja u smjeru Lipovca. Vozilo u kvaru na autocesti A3 na 116.+400 km između čvora Lipovljani i čvora Kutina u smjeru Bregane.

Kolona teretnih vozila na autocesti A3 pred naplatnom postajom Bregana u smjeru Slovenije duga je oko 2 kilometra. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka i brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Kiša, susnježica, snijeg i bura

Promjenljivo i pretežno oblačno s oborinama, češćim do sredine dana; temperatura zraka većinom od 3 do 8 na kopnu, a od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva na Jadranu, poslijepodne i navečer će osjetno zahladnjeti.

Na Jadranu kiša ili pljuskovi s grmljavinom, lokalno obilni, dok će na kopnu uz pad temperature kiša ponegdje prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito u gorju.

Zapuhat će umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će vrlo jako i olujno jugo već ujutro na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, koji će se do kraja dana proširiti duž obale, navodi se u prognozi Državnog hidrometorološkog zavoda za Hrvatsku za danas, 11. veljače.