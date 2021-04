KAKVO LUDO PROLJEĆE – VRATILA NAM SE ZIMA: Snijeg zabijelio Zagreb, HAK upozorava vozače ‘Ne krećite na put bez zimske opreme!’

Hladni val zahvatio je Hrvatsku te donio snijeg u zapadni dio unutrašnjosti te jaku kišu i orkanski vjetar na veći dio obale, zbog čega je i promet otežan ili ponegdje i u prekidu

Hrvatsku u utorak dočekuje pretežno oblačno i osjetno hladnije vrijeme sa susnježicom i snijegom koji će u unutrašnjosti stvarati snježni pokrivač ponajprije u gorju, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Snijeg već pada u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te u Zagrebu.

I drugdje će u unutrašnjosti padati susnježica i snijeg, a moguće je i formiranje snježnog pokrivača, osobito na zapadu zemlje, ali i na dijelu sjevernog Jadrana, ali i južnije, u unutrašnjosti Dalmacije, gdje se do kraja dana može akumulirati od nekoliko do desetak centimetara snijega. No, u Gorskom kotaru i Lici može pasti i preko 25 do 30 centimetara snijega, javlja N1.

ZAGREB POHARALA TUČA, U GORSKOM KOTARU SNIJEG, ALI TO NIJE SVE: Ovo bi mogao biti uvod promjenu vremena koju će povijest pamtiti

Crvena i narančasta upozorenja

Na Jadranu će padati kiša, a u Dalmaciji su mogući i lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Navečer će sa sjeverozapada doći do postupnog prestanka oborine i smanjenja naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni vjetar koji će poslijepodne slabjeti.

Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, u Dalmaciji prijepodne jako i olujno jugo, na jugu i veći dio dana. Bura je već jutros stvarala probleme u prometu na Jadranu. Na području zapadne Istre, Kvarnera i sjeverne Dalmacije na snazi je crveni meteoalarm zbog pojave nevremena i jakog vjetra. U ostatku priobalja te Gorskom kotaru i Lici na snazi je narančasto upozorenje.

Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom će biti od -3 do 3 Celzijeva stupnja, navečer još hladnije. Na Jadranu najviša dnevna temperatura bit će od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.

Oprezno u prometu

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz kišu povremeno pada i snijeg, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba (HAK) te vozače pozivaju da ne kreću na put bez zimske opreme. Česti su zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije pa HAK korisnike moli za strpljenje. Upozoravaju i na mogućnost odrona te vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama kao i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog prometnih nesreća HAK poziva vozače na pojačan oprez na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i odmorišta Draganić u smjeru mora gdje je vozilo na pretjecajnom traku te na A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Krapine. U prekidu je trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.