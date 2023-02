Najavljena promjena vremena i naglo zahlađenje stigli su u subotu navečer i u Hrvatsku. Snijeg je večeras počeo padati u Zagrebu, Velikoj Gorici, Slavonskom Brodu… Na Sljemenu iznad Zagreba ima ga već nekoliko centimetara.

Očekuje se i do 20 centimetara snijega

Posljedica je to prodora hladnog i nestabilnog zraka sa sjevera koji nad europsko kopno povlači anticiklona stacionirana nad Velikom Britanijom i polje niskog tlaka ciklone koja se razvija nad Sredozemljem. Nad našim krajevima nalazi se granica hladnog zraka sa sjevera i toplog s juga. U noći na nedjelju očekuje se osjetan pad temperature i prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Očekuje se da će u planinskim krajevima pasti do 20 centimetara snijega te da će vjetar stvarati zapuhe.

Uz jak vjetar zbog visokog indeksa hlađenja osjet topline bit će do 5 stupnjeva niža temperatura zraka. Ovo je pravi ugriz zime ili kako ga Englezi nazvaju - Beast from the East (Zvijer s istoka).

Crveno upozorenje za riječku regiju narančasto za Liku

Ravnateljstvo civilne zaštite je za nedjelju izdalo crveno upozorenje za zapadnu obalu Istre, riječku regiju, područje Kvarnera i Velebitskog kanala te Sjevernu Dalmaciju. To znači da je postoji značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

Riječku regiju zahvatit će jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima vjetra većima od 120 km/h. Zapadnu obalu Istre i područje sjeverne Dalmacije također će zahvatiti vrlo jaka, mjestimice olujna bura s udarima vjetra do 120 km/h.

"Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Poduzmite mjere za samozaštitu obzirom da postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom. Savjetujemo da izbjegavate putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", javili su iz ravnateljstva civilne zaštite.

Za ličko područje izdano je narančasto upozorenje zbog jakog, u višim predjelima na udare i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, s udarima do 65 km/h. Narančasto upozorenje izdano je i za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog i olujnog juga koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima okrenuti na buru.

HAK upozorava na probleme na cestama

Oglasio se i Hrvatski autoklub. Kažu da se otežano vozi na pojedinim dionicama cesta u Gorskom kotaru, Lici i na istoku Hrvatske zbog snijega, a u priobalju zbog olujnog vjetra. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme. Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače iz smjera unutrašnjosti prema Istri i Rijeci te obrnuto.Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače, a za ostala je vozila obavezna zimska oprema na cestama: GORSKI KOTAR: -A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica u oba smjera -DC3 Vrbovsko-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica -DC32 Prezid-Delnice -DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin -DC203 Brod na Kupi-Delnice -DC305 Parg-Čabar -DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja -DC549 Vrata-Fužine -na svim lokalnim i županijskim cestama na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja.