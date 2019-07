STIGLA JE TJEDNA PROGNOZA: Ovih će nas dana pratiti pljuskovi, a poznato je i kada se vraća pravo, vruće ljeto

Iako će u novom tjednu biti sunčano i toplije, u unutrašnjosti ipak neće biti potpuno stabilno, posebice danas

U novome tjednu bit će sunčanije i toplije, ali u unutrašnjosti ipak ne posve stabilno. U prvoj polovini tjedna kratkotrajna kiša ili pljuskovi najizgledniji su danas, piše Dunja Plačko-Vršnak za HRT. U ponedjeljak će na istoku zemlje biti djelomice sunčano. Od sredine dana uz promjenjivu naoblaku mjestimice može biti kratkotrajne kiše ili pokojeg pljuska. Poslijepodnevna temperatura između 24 i 26 °C. Djelomice sunčano i uglavnom suho uz slab sjeveroistočni vjetar bit će u središnjoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura od 13 do 16 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C.

Nakon svježeg jutra u gorju i unutrašnjosti Istre, danju će posvuda biti djelomice sunčano. Uz više oblaka sredinom dana i poslijepodne postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, podno Velebita jaka, na udare i olujna bura koja će poslijepodne oslabjeti. More umjereno valovito, prema otvorenom moguće i valovito. Poslijepodnevna temperatura u gorju od 21 do 23 °C, na Jadranu od 26 do 28 °C.

Djelomice sunčano

Na srednjem Jadranu u početku pretežno, zatim djelomice sunčano. Mala vjerojatnost za malo kiše postoji u unutrašnjosti Dalmacije. Uz obalu će ujutro puhati umjerena do jaka bura, koja će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Bit će vrlo toplo. Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske uz pretežno ili djelomice sunčano vrijeme. Nakon bure koja će puhati u noći i ujutro zapuhat će do umjeren sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito temperature između 23 i 25 °C.

Sljedećih dana na kopnu barem djelomice sunčano. U četvrtak raste vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, ponajprije u gorskim krajevima. Bit će postupno toplije, u četvrtak ponegdje i vruće. Na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka na sjevernom dijelu, te također postupno toplije. U utorak će još puhati umjerena i jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura, koja će do kraja dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, u četvrtak i jugozapadnjak.

Toplije prema sredini tjedna

Dakle, nakon razdoblja ispodprosječne temperature zraka, prema sredini tjedna postupno će biti sve toplije, pa će u drugoj polovini tjedna ponovno biti vrućih dana, kako i dolikuje sredini ljeta, zaključuje Plačko-Vršnak za HRT.