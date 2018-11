STIGLA PRAVA ZIMA: Hrvatska se probudila u debelom minusu, evo gdje je bilo najhladnije i što donosi vikend

Do petka će prevladavati suho, pa i barem djelomice sunčano, a od vikenda ponovno oblačnije, uz povremene mjestimične oborine

Dobar dio Hrvatske jutros se probudio u debelom minusu. Najhladniji grad jutros je Daruvar u kojem se živa termometra spustila na -8 stupnjeva. Slijedi Karlovac u kojem je izmjereno -7.3, Kutina s -6.8, Koprivnica sa -6.6, Križevci s -5.5 stupnjeva Celzijevih. Hladno je bilo i u Sisku gdje je jutros u 7 izmjereno -6, a isto je i u Zagrebu. Najhladnija temperatura izmjerena je na Zavižanu, -8 stupnjeva. Temperatura gradova na obali jutros se kretala u rasponu od nule do 6 ili 7 stupnjeva.

Ovo je trenutno stanje temperature diljem Hrvatske.

I dalje hladno, za vikend nešto toplije

I u nastavaku tjedna bit će relativno hladno, osobito na kopnu, gdje će tijekom noći i jutra biti mraza. Bura će i dalje stvarati probleme u prometu na Jadranu. Do petka će prevladavati suho, pa i barem djelomice sunčano, a od vikenda ponovno oblačnije, uz povremene mjestimične oborine, najprije na Jadranu, gdje će zapuhati jugo, zatim i u ostalim krajevima. Temperatura zraka bit će porastu, prognozira HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu najvića jutarnja temperatura zraka bit će između -6 i -4, dok će se najviša dnevna kretati od 0 do 2 °C. Relativno hladno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz pretežno sunčano vrijeme.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima većinom sunčano, uz more i vedro. U gorju i unutrašnjosti Istre ujutro mraz i ponegdje kratkotrajna magla. Diljem obale u noći i prijepodne puhat će jaka bura, dok će poslijepodne ona oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -3 °C, uz obalu između 2 i 6 °C, a najviša dnevna od -2 do 0 °C, na moru između 7 i 10 °C.

Početak idućeg tjedna u znaku kiše

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije najniža temperatura zraka ujutro bit će od -2 do 0, a najviša dnevna između 6 i 12 stupnjeva.

Petak ponovno donosi oblake koji će do nedjelje donijeti oborine na granici kiše i snijega. U ponedjeljak se u većini zemlje očekuje kiša.