Crveno i narančasto upozorenje Meteoalarma stoji za gotovo cijelu Hrvatsku.

Dugonajavljivani vrhunac hladnog vala stigao je danas u Hrvatsku. Još od vikenda je ojačala sibirska anticiklona pa su se temperature spustile debelo ispod ništice i stvorile puno problema u cijeloj zemlji.

Jutros se na najnižonj temperaturi opet probudi Zavižan i to na -21.

U zagrebačkom Maksimiru izmjereno je jutros u 7 sati -13,5, u Varaždinu -14, u Lipiku -15,8. Slavonski Brod probudio se na -12,3, Osijek na -10,5, Karlovac na -12, Gospić na -13,4, a Delnice na -15,7.



U Pazinu je -11, a u Puli -5,7, u Poreču -5,6, dok je Rijeka na -7,5. Senj se smrzava na -7,5, Zadar na -6,4, Knin je u 7 sati bio na -8,5, a Šibenik na -7,6.

Kod splitskog aerodroma izmjereno je -6,6 dok je na Marjanu -4,8, Ploče su na -3,2, a Dubrovnik na -0,5. U plusu, i to jedva, bile su samo dvije mjerne postaje – Prevlaka (1,2 stupnja) i Palagruža (0,3).

Tako Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) javlja da će nam ostatak dana biti djelomice sunčan i vrlo hladan. U istočnim krajevima oblačnije, u noći i ujutro još moguće s malo snijega. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

Najniža jutranja temperatura zraka bit će od -17 do -11, na Jadranu između -7 i -1, a najviša dnevna od -10 do -5, uz obalu između -3 i 3 °C. U Zagrebu bi najniža jutarnja temperatura zraka trebala biti od -14 do -10, a najviša dnevna između -8 i -6 °C.

Crveno i narančasto upozorenje Meteoalarma stoji za gotovo cijelu Hrvatsku. U riječkoj regiji, koja uključuje i Istru, te u podvelebitskom primorju izdan je crveni Meteoalarm što znači da bi vremenske prilike mogle biti vrlo opasne po zdravlje stanovnika.

“Očekuje se izražena hladnoća. Zaštitite sebe i pomognite osjetljivim ljudima. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama”, stoji u upozorenju.

U ostatku Hrvatske, osim dubrovačke regije, stoji narančasto upozorenje zbog izrazito niskih temperatura. “Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi”, poručuje Meteoalarm.

Prognoza za naredne dane

DHMZ javlja kako će u četvrtak ujutro biti vrlo hladno, osobito u unutrašnjosti. Kroz dan naoblačenje s novim oborinama, u unutrašnjosti snijegom, na Jadranu snijegom i kišom.

Od petka manje hladno, na Jadranu s kišom, a u unutrašnjosti s oborinama na granici snijega i kiše koja bi se mogla lediti u dodiru s hladnim tlom.

Podsjetimo, norveški meteorološki institut Yr.no predviđa nastavak temperatura u minusu do kraja ovog tjedna. Konačno bi trebalo zatopliti u nedjelju, nakon čega će temperature samo rasti pa bi idući tjedan glavni grad Hrvatske mogao mjeriti i plus 16 stupnjeva, što je mnogo sličnije proljeću.