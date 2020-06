STIGAO PRVI OVOGODIŠNJI TOPLINSKI VAL: Bit će vruće, temperature će ići iznad 30 stupnjeva, ali moguća su i ‘iznenađenja’

Može se reći da smo se našli u prvom ovogodišnjem toplinskom valu

Iako se jutarnji sati nisu činili takvima, čini se da će preostali dio dana u Zagrebu biti sunčan. Tu prognozu dala je meteorologinja N1 televizije Tea Blažević koja kaže da se sjevernije od Zagreba pozicionirala visinska ciklona i da je upravo ona uzrok kiše i grmljavine na širem zagrebačkom području.

S obzirom na to da je posljednjih dana sve učestalija pojava maksimalne temperature do 30°C i više i s obzirom na to da će biti sve toplije, može se reći da smo se našli u prvom ovogodišnjem toplinskom valu. DHMZ je u ponedjeljak za karlovačko područje val vrućine okarakterizirao umjereno opasnim.

Predstoje nam vrući dani

Vrući dani, dani s maksimalnom temperaturom jednakom ili većom od 30 stupnjeva, nisu ništa neobično za lipanj, osobito za drugu polovinu mjeseca. Meteorologinja navodi da je zanimljivo da u prosjeku u Zagrebu (na postaji Maksimir) imamo četiri vruća dana, s tim da ih do sada još nije bilo.

U Šibeniku su do sada bila dva vruća dana dok ih u prosjeku bude sedam. Prosječna vrijednost za Split je sedam, a dosad smo imali dva vruća dana, u Kninu samo jedan, dok ih u prosjeku bude osam. Vrućih dana bit će još s obzirom na to da će se nastaviti pritjecanje toplog zraka, i da će u danima vikenda temperature biti i do 32, 33, što osobito vrijedi za dalmatinsko zaobalje.

Iako će biti vruće, treba računati na povremene nestabilnosti, kišu, i pljuskove, kaže meteorologinja Blažević s N1.