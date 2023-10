Hrvatska dobiva hitnu zračnu medicinsku službu. Iz Italije nam stižu četiri medicinska helikoptera, a ugovor je potpisan na 7 godina.

U utorak je odrađen probni let na kojem je bio i ministar Vili Beroš, koji je za RTL kazao da je let od Velike Gorice do Dubrave trajao nekoliko minuta, s posebnim procedurama za uzlijetanje i spuštanje, te da je bilo mirno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirajući po čemu se ovaj helikopter razlikuje od MORH-ovog, Beroš je kazao da je ovaj veći te u potpunosti prilagođen medicinskom zbrinjavanju.

"Prostor je predviđen za pružatelja zdravstvenih usluga: liječnika, sestru te rodbinu malodobne djece", kazao je Beroš. To je ujedno i novost, da s pacijentom može biti i obitelj.

"Može, može. To je i zakonski potrebno i predviđeno u ovim helikopterima. Tada se malo napravi razmještaj ovih stolaca. Ovo je jedini helikopter koji omogućava liječniku da klekne uz uzglavlje bolesnika da ga intubira na licu mjesta naravno ukoliko je to potrebno", pojasnio je ministar te dodao da to intervencija za vrijeme leta svakako pojačava šanse za preživljavanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za hrvatske državljane besplatno

Na pitanje, kada dolaze sva četiri helikoptera, Beroš je kazao: "Kao što znate prema ugovoru imamo 6 mjeseci za dnevne letove i 9 mjeseci za noćne."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O naplati prijevoza stranim državljanima, Beroš je kazao: "Ravnatelj HZZO Lucian Vukelić već je dobio zadatak da formira posebnu cijenu za takvu uslugu što je osnovni preduvjet da bi to nekome mogli naplaćivati. Naravno da će za sve hrvatske državljane biti potpuno besplatno."

Na pitanje, nada li se novom mandatu kao ministar zdravstva, Beroš kaže da to "nije važno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To uopće nije relevantno ni važno pitanje. Imali smo COVID, puno energije i truda je otišlo na to. Sada imamo puno strateških projekata poput revitalizacije Imunološkog zavoda, izgradnja Dječje bolnice. Hoću li biti ja ministar ili netko drugi, nije važno. Vjerujem da će HDZ-ov ministar biti u svakom slučaju i da će nastaviti ovim stopama koje smo mi utemeljili. Naravno da mi je iznimno drago. Nastojim biti operativan, kirurg sam, ispunio sam obećanje i vidjet ćemo ovakve helikoptere na našem nebu."