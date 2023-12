Nakon snimki Nacionala premijer Andrej Plenković smijenio je ministra gospodarstva Davora Filipovića te njegovog savjetnika Juricu Lovrinčevića. Upravo je razgovor između Lovrinčevića i novinara Mreže TV Marina Vlahovića doveo do potresa u Vladi, a tjednik Nacional danas je objavio nastavak razgovora, točnije najdužu snimku, u trajanju od 18 minuta i 20 sekundi.

Na snimci se čuje kako Lovrinčević pojašnjava raspodjelu novca, spominje se tu i jedan Davor, a pred kraj snimke kaže: "Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova."

'Riskiram svoj imidž'

"Kako da ti kažem… Il’ već nekom dat… Pa onda ne bude problema i onda sutra još zbog tog mogu imati problem. Netko će sutra meni reć: – "Ej, ti si uzeo tamo neku lovu jebi ga dao si ovome, dijelio si im, Marko ima poruke… Kužiš, nema tu… Riskiram neki svoj imidž, nešto, da mene danas-sutra netko proziva zbog čega?", govori Lovrinčević pa nastavlja:

"Aj’, sad gledamo samo na ovo. Okej, nije nas zajebo. Okej, to je njegova i Markova priča, sve je u redu. Sad ja tebi uplatim 60, znači tvojih je 30, ti nama vratiš 21, ti kažeš ne možeš mi vratit 21, a nema logike znaš?! Meni to nije jasno. Ne ulazeći u ovo. Dobiješ 160, tvojih 30, naših 30, od naših 30 ti platiš 30 posto poreza, pa koga boli kurac jesi ti vadio pare? Imaš ti dugove prema ljudima, pa dogovori s njim, plati dug, plati sebi. Ja ti imam pozajmica nekih koje sam… Nije to malo para… 50-60 hiljada… Mene ne zanima kako će, al’ jebiga to je ogromno…"

"Kad imaš viška para, u smislu da ti treba, normalno da će se vratit. Ti probaj s njim Marine, uglavit to: 30, 10, može 10. Mi im damo 10, znači 5 meni, 5 je vama, od tih 5, 1500 po pola platimo porez, znači 3, tebi smanjimo pa malo po malo… Neću da dođemo opet u situaciju ko’ sa Markom da znaš.. Moramo bit sigurni svaki put kompletno da nam odmah isplati jer ono taknuto-maknuto ne, he he he…", govori Lovrinčević.

"Hahah da, dobro, dobro OK’, odgovara Vlahović. Čitavu snimku poslušajte OVDJE.