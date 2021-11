Pretežno oblačno, povremeno uz kišu, na Jadranu mjestimice obilniju i praćenu grmljavinom. Od sredine dana u Međimurju i Hrvatskom zagorju mjestimice je moguća susnježica i snijeg, a navečer i u najvišem gorju, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Poslijepodnevna sunčana razdoblja najizglednija su u Podunavlju te ponegdje na moru.

Slab do umjeren jugoistočni vjetar u okretanju na sjeverozapadni i zapadni, a u gorju će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak i navečer u jačanju, a još ujutro na južnom i dijelu srednjeg Jadrana jako i olujno jugo. Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti od 3 do 8, Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih.

Tmuran i kišovit kraj radnog tjedna

Ciklona iz Sredozemlja premješta nad naše krajeve, a to će nam ciklonalno polje tmurne jesenske prilike osigurati i idućih par dana, prognozirao je RTL-ov Dorian Ribarić. Kraj radnog dijela tjedna bit će tmuran i vrlo kišovit, osobito u prvome dijelu dana. Lokalno je na obali i otocima moguće grmljavinsko nevrijeme, ponegdje bujične te urbane poplave, na moru i pijavice, a svega se najviše očekuje na području Dalmacije..

Iz tog razloga kraj radnog dijela tjedna bit će tmuran i vrlo kišovit, osobito u prvome dijelu dana. Lokalno je na obali i otocima moguće grmljavinsko nevrijeme, ponegdje bujične te urbane poplave, na moru i pijavice, a svega se najviše očekuje na području Dalmacije.

Probleme će pritom u početku stvarati jako, na krajnjem jugu i olujno jugo. Srećom, sredinom dana, malo mirnije uz sjeverozapadnjak i zapadnjak, ali će ubrzo opet sve neugodniji biti jugozapadni vjetar. Jutro manje hladno, ali danju neće biti većih promjena temperature.

U unutrašnjosti između 3 i 7 °C, malo više u Podunavlju, a duž Jadrana između 12 i 15 °C. Kasno navečer u višim predjelima gorske Hrvatske kiša može prijeći u susnježicu i snijeg, a moguće je da se to dogodi i mjestimice na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske.

DHMZ izdao upozorenja

Za područje Istre, riječke i gospićke regije izdano je žuto upozorenje, a za područje Splita, Knina i Dubrovnika narančasto, što označava opasno vrijeme praćeno grmljavinskim nevrijemenom.

Kakav će biti vikend?

Tijekom vikenda, u unutrašnjosti se očekuje većinom oblačno vrijeme s povremenom kišom, ali u subotu popodne i više suha vremena uz mjestimice i malo sunca. Oborina češća opet tijekom nedjelje, osobito krajem dana. Tada uz dotok hladnijeg zraka i u noći na ponedjeljak prolaznim jačanjem sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, osim u gorju, vjerojatnost za susnježicu i snijeg postoji čak i u nižem dijelu Hrvatskog Zagorja ili Međimurja. Veći dio vikenda neće biti odviše hladan, tj. temperatura se neće previše mijenjati.

Za to vrijeme duž Jadrana promjenjivo, ali i dalje uglavnom vrlo kišovito i nestabilno. Osim ponegdje obilne kiše, prvenstveno opet u Dalmaciji, probleme će na moru stvarati jak, prolazno i olujan jugozapadni i južni vjetar. Neugodne su to prilike svima, ne samo meteoropatima, a predah donosi početak idućeg tjedna s burom, ali i nižom temperaturom.