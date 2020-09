STIGAO JE RUJAN, TEMPERATURA JE ZNAČAJNO PALA: Ipak, ne spremajte još ljetnu odjeću. Evo što nas čeka idućih dana i za vikend

Idućih dana nastavit će se stabilizacija atmosfere uz porast tlaka u polju anticiklone, ali će u srijedu i četvrtak još nad nama po visini kružiti hladniji zrak

Nakon izraženog pogoršanja potkraj kolovoza, rujan je započeo postupnim smirivanjem vremena.

Stabilizacija atmosfere nastavit će se i idućih dana uz porast tlaka u polju anticiklone, no još će danas i sutra nad nama po visini kružiti hladniji zrak, navodi RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Vrijeme danas

U srijedu ujutro i prijepodne djelomice vedro, a nešto će više oblaka stizati na srednji Jadran, zatim u gorje i u Slavoniju. No, zadržat će se uglavnom suho. U unutrašnjosti valja računati i na jutarnju maglu, osobito uz rijeke i po kotlinama.

Vjetar uglavnom slab, tek uz obalu slaba do mjestimice umjerena, pod Velebitom i pojačana bura ili tramontana. Bit će i razmjerno svježe, osobito na kopnu, a u gorju i uz jednoznamenkaste najniže temperature. U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne manje oblaka, bit će pretežno sunčano, suho, a vjetar će uglavnom izostati. Ipak, ostaje malo svježije nego li je to uobičajeno početkom rujna, oko 23 °C.

Na istoku prolazno više oblaka, a razvedravanje izgledno navečer. Bez kiše, vjetar slab sjeverozapadni, ostaje podjednako ugodno uz temperaturu oko 22-23 °C. U Dalmaciji poslijepodne malo oblačnije, ali dovoljno da sakrije sunce, osobito u unutrašnjosti. Puhat će slab maestral. Temperature zraka malo više, no rashladilo se more, ponajprije na sjevernom dijelu.

More još hladnije u Velebitskom kanalu, ponegdje je svega 20 stupnjeva. No bit će uz obalu pretežno sunčano, a bura slaba i sve rjeđe umjerena. Oblačnije u gorskim područjima pa ne treba iznenaditi i koja rijetka kap kiše, no ništa značajnije. Posvuda za nijansu malo toplije.

Idući dani na kopnu i moru

Na kopnu idućih dana sve stabilnije i sve sunčanije. Jutra ipak ostaju prilično svježa, malo kiše može još pasti u četvrtak, ali uglavnom samo u gorju. Dnevne temperature postupno rastu, osobito za vikend kada će opet biti i vrlo toplo.

Na moru slijede pretežno sunčani, nerijetko i vedri pa i sve topliji dani. Postoji samo mala vjerojatnost da još u četvrtak na sjevernom dijelu padne sasvim malo kiše, prije svega u unutrašnjosti Istre te u riječkom zaleđu. Ujutro sve slabiji burin, poslijepodne maestral, u danima vikenda jedva zamjetni. Za vikend opet ponegdje i vruće.

Sve u svemu, slijedi nam jedno pravo, mnogi će reći i zdravo kasnoljetno razdoblje. Noću će se moći dobro spavati i odmoriti, a danju biti dobrog raspoloženja, barem što se utjecaja vremena tiče.