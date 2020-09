STIGAO DRUGI VAL, A VIRUS MUTIRA: Buknulo u Primorsko-goranskoj županiji, čak 45 novih slučajeva; Đikić ima novu poruku za Hrvate

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

9:15 Od 75 obrađenih uzoraka, u Požeško-slavonskoj je od jučer šest pozitivnih. Trenutno je u toj županiji 99 aktivnih slučajeva, 88 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 11 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 755 osoba, a ukupno je testirano 8612 osoba.

9:13 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 230 uzoraka briseva (128 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je jedan pozitivan.

9:10 U Primorsko-goranskoj županiji danas je 45 novozaraženih, od kojih je 31 osoba iz Doma za starije u Delnicama. U KBC-u je trenutno hospitalizirano pet osoba iz Doma.

8:40 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan nema novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19, priopćio je županijski stožer civilne zaštite.

8:28 – Stotine tisuća ljudi opravdano je proteklih mjeseci u Hrvatskoj tražilo zaštitu od koronovirusa u dezinficijensima, ali nekima su ta sredstvima donijela i nevolje, a njihov broj je znatno veći nego u razdoblju prije pandemije, pokazuju preliminarni rezultati istraživanja.

Skupina istraživača sa zagrebačkih zdravstvenih i toksikoloških ustanova analizirala je pozive zaprimljene u hrvatskom Centru za kontrolu otrovanja koji su povezani sa simptomima otrovanja dezinficijensima i zapažanja objavila u netom izišlom časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju.

Broj slučajeva izloženosti dezinficijensima za površine udvostručio se 21 na 41 na slučaj u prvih šest mjeseci u 2020. u odnosu na 2019. godinu, a izloženost dezinficijensima za šake povećala oko devet puta, s pet na 46 slučajeva, kaže se.

Najčešći sastojci dezinficijensa uključeni u slučajeve otrovanja bili su hipoklorit/glutaraldehid, odnosno etanol/izopropilni alkohol. Izloženost dezinficijensima za površine zabilježena je najčešće u odraslih osoba, 56 posto, i to kao slučajno unošenje tih tvari u probavni sustav ili udisanjem u pluća. Većinom su se pojavili tek blagi simptomima poput iritacija gastrointestinalnoga ili respiratornoga sustava, dok je teško otrovanje u obliku korozivne ozljede gastrointestinalnoga sustava zabilježeno samo u jednom slučaju, kaže se u istraživanju.

Izloženost dezinficijensima za šake zabilježena je najčešće kod predškolske djece, u 70 posto slučajeva, i to kao slučajna izloženost probavnog sustava s blagim simptomima.

Autorice Željka Babić, Rajka Turk i Jelena Macan zaključuju da osnovne mjere prevencije toksičnih učinaka biocida trebaju biti uključene u epidemiološke preporuke za prevenciju COVID-19 infekcije.

8:20 – Brazilski grad Manaus, koji je bio razorno pogođen pandemijom korona virusa, možda je imao toliko mnogo zaraženih da su njegovi stanovnici izgradili “kolektivni imunitet”, navodi se u preliminarnoj studiji.

Tijekom svibnja virus se toliko brzo širio Manausom, najvećim radom u Amazoniji, da su izvještaji iz prepunih bolnica bili dramatični, a broj ukopa povećao se pet puta u odnosu na prošlu godinu. No ubrzo je uslijedio rapidan i neobjašnjiv pad broja zaraženih i umrlih. Skupina od dvadesetak znanstvenika iz Brazila i Velike Britanije sada tvrdi da je ustanovila zašto – virus je ostao bez domaćina.

U studiji koja još nije prošla recenziju ostalih znanstvenika, skupina koju je vodila Ester Sabino s Instituta za tropsku medicinu pri Sveučilištu Sao Paulo analizirala je uzorke iz gradske banke krvi i testirala ih na antitijela koronavirusa. Po njihovoj procjeni, od prvog slučaja u ožujku korona virusom je bilo zaraženo između 44 i 66 posto stanovnika Manausa. To bi moglo biti dovoljno da se u gradu s 1,8 milijuna stanovnika stvorio imunitet krda.

Neobično visoka stopa infekcije upućuje na to da je kolektivni imunitet imao značajnu ulogu u kasnijoj fazi epidemije, napisali su znanstvenici u studiji koja je objavljena na portalu medRxiv.

“Svi pokazatelji ukazuju na to da je tako velika izloženost virusu smanjila broj novih slučajeva zaraze i smrti u Manausu”, izjavila je Sabino, profesorica medicine na Sveučilištu Sao Paulo koja je koordinirala studiju. Manaus je na vrhuncu zaraze u svibnju bio poprište jezivih prizora iz zagušenih bolnica, iskapanja masovnih grobnica i tijela koja su se gomilala u hladnjačama. Tada je u ondje dnevno umiralo nešto manje od 80 ljudi. Taj prosjek dramatično je pao posljednjih tjedana, na 3,5 smrti dnevno. No stručnjaci ističu da je pokušaj stvaranja kolektivnog imuniteta opasan put.

“Zajednički imunitet putem prirodne infekcije nije strategija. To je znak da vlada nije uspjela kontrolirati zarazu i to je platila velikim gubitkom života”, komentirao je Florian Krammer, profesor mikrobiologije u sveučilišnoj bolnici Mount Sinai u New Yorku.

Drugi stručnjaci upozoravaju da bi imunitet krda mogao biti kratka vijeka. U Manausu je 2462 ljudi umrlo od Covida-19. Da je država, imao bi drugi najviši mortalitet na svijetu sa 100,7 smrti na 100.000 stanovnika.

8:00 – Broj zaraženih koronavirusom u SAD-u premašio je u četvrtak sedam milijuna, što je više od 20 posto ukupnog broja zaraženih na svijetu, dok je u rujnu rast broja zaraženih bio najveći na američkom Srednjem zapadu.

Prije nekoliko dana broj umrlih s koronavirusom u SAD-u premašio je 200 tisuća. Svakoga dana u toj zemlji umire s koronavirusom više od 700 osoba. Najviše je slučajeva zaraze u Kaliforniji, više od 800 tisuća, a potom u Teksasu, Floridi te New Yorku. Države Srednjeg zapada, izuzev Ohija, zabilježile su više slučajeva u posljednja četiri tjedna, nego u prethodnom razdoblju, a najveći je porast bio u Sjevernoj i Južnoj Dakoti.

Prema analizi Reutersa, stopa rasta potvrđenih slučajeva porasla je u više od pola od 50 američkih saveznih država ovoga mjeseca. U deset je država zabilježen rekordan broj dnevno zaraženih u rujnu. Prošloga je tjedna porastao broj novozaraženih, nakon što je padao osam tjedana za redom. Stručnjaci vjeruju da je do porasta došlo zbog otvaranja škola i sveučilišta te zbog okupljanja za Dan rada.

Trenutno prosječno dnevno SAD bilježi 40 tisuća novih slučajeva, a glavni stručnjak za zarazne bolesti administracije SAD-a dr. Anthony Fauci kazao je kako bi volio vidjeti pad te brojke ispod 10 tisuća do početka sezone gripe u listopadu.

7:21 – Kako je drugi val pandemije zahvatio Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je 6.634 novih slučajeva koronavirusa u posljednja 24 sata – najveći dnevni porast od početka pandemije.

6,634 new positive cases have been recorded on Thursday 24 September, giving a total of 416,363.

40 new deaths have been reported across the UK, giving a total of 41,902.

