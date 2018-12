PRIPREMA SE DRAKONSKI PRIJEDLOG ZAKONA? Pušači bi bili protjerani s ulica, nestao bi alkohol na benzinskim crpkama…

Samo Bugari puše više od naših 15-godišnjaka, a imamo najviše pušačica

Klub zastupnika Mosta uputio je prijedlog izmjena zakona koji bi Hrvatskoj, ako prođe, mogao donijeti jedan od najstrožih zakona o pušenju i alkoholu u Europskoj uniji.

“Činjenice su ovakve: imamo najviše pušačica u Europi, naši su 15-godišnjaci najbrojniji pušači poslije Bugara, šesti smo po broju pušenja na svijetu. To pokazuje samo jedno – da se to mora promijeniti. Svi vrlo dobro znamo kolika je smrtnost direktno vezana uz ove ovisnosti”, objašnjava Ivan Bekavac, bivši zamjenik ministra zdravstva iz Oreškovićeve vlade i voditelj Mostova savjeta za zdravstvo. Očekuje otpor, ali misli da na ovom zakonu nitko ne bi trebao skupljati bodove. A čini se da se i SDP- i HDZ slažu s prilično drakonskim mjerama koje prijedlog predviđa. Iako naglašavaju kako prijedlog još nisu pročitali pa mogu komentirati samo načelno, i HDZ-ov Ivan Ćelić, potpredsjednik Odbora za zdravstvo i SDP-ov Željko Jovanović podržavaju sve što će dovesti do smanjenja broja ovisnika.

Pušenje isključivo u kabinama

Najveće izmjene odnosile bi se na potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima. Tako bi cigarete i svi srodni proizvodi bili protjerani i sa ulica te bi bili dozvoljeni samo u posebnim kabinama. Mostovci žele i drastično otežati pristup alkoholnim pićima te bi tako prodaja alkohola poslije 22 sata bila dopuštena samo u ugostiteljskim objektima s dozvolom, ba benzinskim postajama bi potpuno zabranili prodaju alkohola, a u trgovinama bi alkohol morao stajati izvan neposrednog pogleda kupca.

Restriktivan pristup

“Načelno imam restriktivniji pristup kada govorimo o borbi protiv ovisnosti. Naravno, nemam takav pristup prema ovisnicima, tu sam čak i liberalniji od ostalih. Ali što se tiče društveno prihvatljivih droga, tu sam načelno za restriktivne pristupe”, komentirao je Ćelić za Jutarnji, dodajući kako se u Zagrebu zalagao za zabranu pijenja na javnom mjestu te kako za to nije potreban zakon jer su neke jedinice lokalne samouporave već napravile.

Jovanović pozdravlja sve što ide u prilog smanjenju gorućeg problema. “Na pitanje moram odgovoriti načelno jer nisam još sve dobro proučio. No, kako se i profesionalno bavim istraživanjem ovisnosti među mladima, mogu reći da su rezultati zaista upozoravajući te da istraživanja pokazuju poražavajuće podatke, a to je da su naši mladi na vrhu ljestvice onih koji piju, puše i skloni su konzumiranju sredstava ovisnosti”, ističe Jovanović.