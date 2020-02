STIER TVRDI DA U HDZ-U IMA MJESTA I ZA LIBERALNIJE I ZA KONZERVATIVNIJE: ‘Jedino HDZ koji okuplja pobjeđuje’

‘U stranci, govorio sam od samog početka, mora biti mjesta i za one koji su malo liberalniji i za one koji su malo konzervativniji jer jedino HDZ koji okuplja je HDZ koji pobjeđuje’

Kandidat Opcije za promjene na unutarstranačkim izborima u HDZ-u Davor Ivo Stier poručio je u subotu kako se tijekom kampanje moraju sučeljavati ideje, a ne sukobljavati ljudi pa kada sve završi u stranci mora biti mjesta i za one one liberalnije i za one konzervativnije jer “jedino HDZ koji okuplja pobjeđuje”.

“U ponedjeljak počinje službena kampanja i očekujem da idemo sučeliti ideje, nikako sukobljavati ljude. Osjetili smo da puno naših članova želi promjene, ponudili smo opciju za promjene i vidjet ćete da će većina naših članova izabrati promjene. Važno je naglasiti i to da nakon 15. ožujka svi moramo staviti glave skupa, jer jedino HDZ koji okuplja je HDZ koji pobjeđuje”, izjavio je potpredsjednički kandidat Stier uoči obilježavanja 30. obljetnice HDZ-a Makarske.

‘Nema straha prema onome što je pred nama’

Komentirao je i objašnjenje predsjedničkog kandidata Opcije za promjene Mire Kovača da je odaziv na druženje u organizaciji te opcije bio slabiji jer postoji strah od konzekvenci među HDZ-ovcima i boje se za svoja radna mjesta koja su možda dobili kao članovi stranke.

“Nema straha prema onome što je pred nama. Mi ćemo ići s Opcijom za promjene, vidjet ćete većina će i izabrati te promjene, a onda ćemo staviti sve glave skupa i pobijediti na parlamentarnim izborima”, poručio je Stier.

Na pitanje novinara o jučerašnjem skupu Opcije za promjene u Slavonskom Brodu na kojem se okupilo desetak HDZ-ovaca odgovorio je kako je on na taj skup došao malo kasnije, a kada je stigao bilo je 50-ak ljudi.

‘Bit će mjesta za sve u stranci’

Potvrdio je i kako će nakon unutarstranačkih izbora biti za sve mjesta u stranci.

“U stranci, govorio sam od samog početka, mora biti mjesta i za one koji su malo liberalniji i za one koji su malo konzervativniji jer jedino HDZ koji okuplja je HDZ koji pobjeđuje. Meni je drago što sada i drugi prihvaćaju tu tezu i to ponavljaju. Ja sam od početka to istaknuo, jer vjerujem da jedino takva širina u HDZ-u je ona koja omogućava da HDZ bude jak i da dobije većinsku potporu hrvatskoga naroda”, ustvrdio je Stier.

Osvrnuo se i na paniku koja je zavladala zbog koronavirusa te je citirajući Roosevelta poručio:”Jedino se moramo bojati straha”.