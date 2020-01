STIER KOMENTIRAO STAV CRKVE OKO BANDIĆA: Citirao papu Franju i odgovorio hoće li se kandidirati za šefa HDZ-a

Davor Ivo Stier komentirao je kako svrstavanje Crkve na neku stranu predstavlja nerazumijevanje njene uloge te dodao kako će članovi i članice HDZ-a na unutarstranačkim izborima imati izbor te da ne bi bilo dobro da ‘imamo jedan član, jedan glas, jedan kandidat’

Saborski zastupnik HDZ-a Davor Ivo Stier uoči Vladinog sastanka s biskupima oko hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije komentirao je stav Glasa Koncila oko potpore Milanu Bandiću te unutarstranačke izbore u HDZ-u. Stier je ocijenio kako svrstavanje Crkve na neku stranu predstavlja nerazumijevanje njene uloge.

“Crkva, koliko ja razumijem, uvijek ističe načela koja su u skladu s katoličkom doktrinom, ne u interesu ove ili one političke stranke. Katolička je doktrina da miješanje u stranačku politiku, politika je pojam koji obuhvaća i zalaganje za opće dobro tu su svi pozvani, a što se tiče stranačkih preferencija to bi bio oblik klerikalizma i kao što papa Franjo kaže – to nije dobro”, komentirao je Stier za N1 komentar glavnog urednika Glasa Koncila, Ivana Miklenića.

I CRKVA OKREĆE LEĐA BANDIĆU? U Glasu koncila raspalili po njemu iz svih oružja; ovo je velik preokret

Nije htio komentirati hoće li se kandidirati za predsjednika HDZ-a i time se predstaviti kao konkurencija Andreju Plenkoviću na čelu stranke.

“U HDZ-u će biti raspisani unutarstranački izbori, članovi će odlučiti, bit će to njihov izbor i onda ćemo svi staviti glave skupa i izaći iz tog procesa jači i pripremiti se za parlamentarne izbore. Sve ćete znati vrlo skoro, prvi korak je raspisivanje izbora”, rekao je Stier.

STIER JEDVA ČEKA RUŠENJE PLENKOVIĆA: ‘Alternativa ovom stranačkom vodstvu će biti spremna’

“Članice i članovi će sigurno imati izbor, ne bi bilo dobro za demokraciju u Hrvatskoj da imamo jedan član, jedan glas, jedan kandidat. Dobro je da imamo više kandidata da se može izabrati između kontinuiteta i alternative koja će ponuditi promjene i onda nakon unutarstranačkih izbora ujediniti stranku, pokušati ujediniti biračko tijelo i dobiti većinsku potporu hrvatskog naroda”, zaključio je HDZ-ov zastupnik.