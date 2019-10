STIER DIŠE ZA VRATOM PLENKOVIĆU: ‘Nakon predsjedničkih izbora bit ću precizniji vidim li sebe kao šefa HDZ-a’

Stier kaže da će znati “preciznije” reći vidi li sebe na mjestu predsjednika HDZ-a nakon što prođu predsjednički izbori

Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih i europskih poslova i HDZ-ov saborsi zastupnik, u razgovoru za N1 komentirao je aktualnu političku situaciju u zemlji, stanje u stranci te je pritom rekao kako će na pitanje vidi li sebe na mjestu predsjednika HDZ-a moći preciznije reći nakon predsjedničkih izbora.

“Ja sam sve što sam trebao reći o tome rekao, sad smo ušli u izborni proces, imamo prvo predsjedničke, unutarstranačke pa parlamentarne izbore. Bit ću precizniji nakon predsjedničkih izbora. Demokratska smo stranka, svatko od nas ima pravo na kandidaturu, ali i svatko od nas ima obvezu sudjelovati u tome da Kolinda Grabar Kitarović dobije reizbor. Trebamo naglasiti taj naš zajednički stav i mi ćemo to i učiniti”, rekao je Stier.

Podsjetio je da je 2017. godine, nakon razlaza s Mostom, bio mišljenja da su za Hrvatsku bolji prijevremeni izbori. “Neki dan su i čelni ljudi HDZ-a po mojoj ocjeni dobro rekli, da, iako to nije intencija, da je HDZ spreman na izbore sada. To je bio moj stav onda, to je moj stav i danas – ne treba se bojati izbora. Mislim da su to bile dobre izjave.”

Držat će govore na predsjedničkim skupovima

Stier je rekao kako je njegova uloga u kampanji Grabar Kitarović govoriti na nekim skupovima u dogovoru s predsjednicom. O tome hoće li izbori biti 22. prosinca, kaže kako nema razloga da ne bude tako, ali da će se o tome još odlučiti.

Što se tiče rada šefa kampanje, Ivana Anušića, tvrdi da radi odličan posao i posjeduje dobre komunikacijske sposobnosti. “Po ovim anketama izgleda da se ide u drugi krug, koji će po svoj prilici biti između Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića. Jedne pozicije, koja Hrvatsku vidi na zapadu, u dobrim odnosima s SAD-om, i u Inicijativi triju mora, a s druge strane politika koju su počeli Ivo Josipović i Stipe Mesić, koji Hrvatsku vide puno bliže Balkanu. To će se morati konceptualno odlučiti. Ja sam uvjeren da će Kolinda Grabar Kitarović dobiti potporu većine hrvatskih građana.”

Prilika za ujediniti stranku

Na pitanje kakva je situacija u HDZ-u, rekao je da je postojao sukob s dijelom biračkog tijela. “S dijelom našeg biračkog tijela bilo je sukoba, tenzija, treba otvoriti kanale dijaloga, ujediniti biračko tijelo, imamo priliku to učiniti i na predsjedničkim izborima. Unutarstranački izbori će biti prilika za ujediniti stranku.”

Stier je govorio i o Ivanu Penavi za kojeg smatra da je čovjek koji “simbolizira svojim stavovima jedan zdrav patriotizam. On ima jednu širinu, zna tko je, što je, koje su vrijednosti i ne stidi se to istaknuti”.

Ne podržava veliku koaliciju

Ideju velike koalicije ne podržava. Kaže kako je taj eksperiment u Njemačkoj otvorio vrata ekstremima poput AfD-a. “Hrvatska mora imati i lijevu i desnu nogu, ali treba biti distanca između njih, ne smiju biti blizu, jer se onda možete spotaknuti i ostati na mjestu. Hrvatska ne smije ostati na mjestu, želimo da ide naprijed.”

Prosvjeta je važan sektor

Vezano za zahtjeve sindikata o povećanju plaća u prosvjeti, kaže kako je riječ o važnom sektoru, kao i u slučaju zdravstva.

“Kad govorimo o učiteljima, to je za našu djecu izuzetno bitno, da budu sutra i dobri građani i uspješni, moramo osigurati i ta financijska sredstva, a ići s povećanjem plaća, i ova najava koja je bila u saboru o linearnom povećanju plaća je svojevrsni politički odgovor na situaciju koja je stvorena pritiscima HNS-a i sindikata.

Treba se postići dogovor, ali volio bih da svi, i sindikati i političari, prihvatimo činjenicu da bi imali jednu održivu politiku plaća, moramo omogućiti ljudima koji stvaraju dodatnu vrijednost, da imaju zraka. Zato treba reorganizirati državni sektor, nagraditi one koji su dobri i najbolji, ali smanjiti ukupan trošak, kako bi mogli dodatno smanjiti poreze i taj novac vratiti hrvatskim građanima”, tvrdi Stier.

Ulazak u Schengen

To što je Hrvatska dobila zeleno svjetlo za Schengen smatra da je jako dobra vijest za Hrvatsku, gospodarstvo i sigurnost građana. Uvjeren je da je i za Sloveniju važan ulazak Hrvatske u Schengen.

“Važno je i za Hrvatsku i za Sloveniju i za cijelu Europsku uniju da Hrvatska uđe u Schengen. To bi donijelo jednu novu kvalitetu, sigurnost svih građana, pa tako i slovenskih. Mi, doduše, prvo brinemo za sigurnost hrvatskih građana. To bi trebalo biti u interesu svih, ne samo Hrvatske. Kao članica Europske unije, Hrvatska ima instrumenata kako tu poziciju ojačati. Ta politička odluka nije jednostavna, ne samo zbog stava Slovenije, vidite da nema apetita ni kod nekih drugih članica oko proširenja i Schengena”, kaže.

