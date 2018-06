STIER ĆE I DALJE PLENKOVIĆU RADITI PROBLEME: ‘Ne bojim se izbacivanja iz stranke budem li glasovao po savjesti’

Upitan je li ga smjena s funkcije političkog tajnika HDZ-a pogodila, Stier je ponovio da je “ova faza završena i počinje nova

Saborski zastupnik HDZ-a Davor Ivo Stier, donedavni politički tajnik stranke, izjavio je novinarima u Saboru da “što se tiče vladajuće većine, potpora je tu”.

Stier je istaknuo kako se “ne boji izbacivanja iz stranke bude li glasovao po savjesti”. Smatra kako ne nanosi štetu stranci svojim izjavama.

“Mislim da svaki zastupnik glasuje po vlastitoj savjesti, pogotovo o pitanjima svjetonazorskog karaktera. To je demokratska tekovina i dobro je da je respektiramo. A jasno je i pravo Kluba da ima disciplinu zastupnika, ne mislim da su te dvije stvari u kontradikciji. To funkcionira u razvijenim demokracijama i nema razloga da mi to u Hrvatskoj ne prakticiramo”, kaže Stier.

Upitan je li ga smjena s funkcije političkog tajnika HDZ-a pogodila, Stier je ponovio da je “ova faza završena i počinje nova”. “Jasno je da ću u njoj raditi da ostvarim ciljeve o kojima sam i javno govorio, i na Saboru HDZ-a, i pisao u svojoj knjizi. Radit ću to ustrajno i konstruktivno”, poručio je Stier.

Na pitanje o referendumskoj inicijativi “Narod odlučuje”, Stier je ocijenio da su građani koji su podržali tu inicijativu poslali određenu poruku svim političarima.

Treba uvažiti inicijativu za promjenu izbornog sustava

“Na nama je bilo da promijenimo izborni sustav, to nismo učinili, i moramo sada ovo akceptirati. Ne smijemo stigmatizirati ljude koji su rekli da će, ako političari to nisu napravili, ići s građanskom inicijativom. Moramo uvažiti taj napor koji su učinili. To je moj načelan stav o toj inicijativi”, poručio je.

Što se referendumskog pitanja o ograničavanju prava zastupnika nacionalnih manjina tiče, kazao je da treba uzeti u obzir dvije stvari.

“S jedne bi strane, najbolje bi bilo da o tome tko vlada u Hrvatskoj breme odluke ne pada na predstavnike nacionalnih manjina. To nije dobro za nacionalne manjine. Druga je stvar da bilo koji sustav mora u obzir uzeti što bolju integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Važna su oba kriterija”, kazao je.

Trenutačno imamo dva različita sustava predstavnika nacionalnih manjina, jedan na lokalnoj razini,a drugi na državnoj. S ovim na lokalnoj razini zadovoljne su manjine, a na osnovu razgovora s ljudima koji su potpisali inicijativu mogu reći da su i oni zadovoljni tim sustavom, dodao je.

Lokalni model na nacionalnoj razini

“Zadovoljne su i političke stranke, zašto onda ne bismo to ujednačili? Da se zastupnici nacionalnih stranaka biraju iz političkih stranaka, a ostane njihov broj koji je u Ustavnom zakonu. Takav model funkcionira na lokalnoj razini i možemo razmotriti da tako bude i na nacionalnoj razini. Trebali bismo biti otvoreni za mogućnost da se promijeni sadašnji način izbora u Sabor, zadovoljavajući dva kriterija koja sam naveo”, pojasnio je Stier svoje stajalište.

Na pitanje je li predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pravu kada kritizira Vladu zbog reformi i demografije, Stier odgovara kako to “ne treba promatrati kao nešto negativno nego treba širiti prostor političkog dijaloga, i tu ne bi trebalo dolaziti do svađa i sukoba”.