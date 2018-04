STIER ĆE GLASOVATI PROTIV RATIFIKACIJE: ‘Nemojte tražiti od mene da ne slijedim svoju savjest. Samo tako mogu biti slobodan čovjek’

‘Kada u petak bude glasovanje nemojte tražiti od zastupnika, nemojte tražiti od mene da ne slijedim svoju savjest. Ne govorim ovo iz pozicije moći ili s visoka, nikoga ne osuđujem zbog njegova stava. Ne umišljam si da sam nekakav moralni autoritet. Ne, i te kako sam svjestan da sam nesavršen i grešan čovjek. Svjestan sam toga jer imam savjest. Zato nikome, ali baš nikome, ne dam da mi oduzme slobodu savjesti jer samo tako mogu biti i ostati slobodan čovjek.’

HDZ-ov saborski zastupnik Davor Ivo Stier rekao je u srijedu da, kada u petak bude glasovanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije, da od njega ne traže da ne slijedi svoju savjest poručivši kako nikome ne dozvoljava da mu oduzme slobodu savjesti jer samo slobodan čovjek može uzdignute glave i oči u oči pogledati svoj narod.

“Kada u petak bude glasovanje nemojte tražiti od zastupnika, nemojte tražiti od mene da ne slijedim svoju savjest. Ne govorim ovo iz pozicije moći ili s visoka, nikoga ne osuđujem zbog njegova stava. Ne umišljam si da sam nekakav moralni autoritet. Ne, i te kako sam svjestan da sam nesavršen i grešan čovjek. Svjestan sam toga jer imam savjest. Zato nikome, ali baš nikome, ne dam da mi oduzme slobodu savjesti jer samo tako mogu biti i ostati slobodan čovjek, a samo slobodan čovjek može uzdignute glave i oči u oči pogledati svoj narod”, reko je Stier u pojedinačnoj raspravi o ratifikaciji Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru.

Istaknuvši kako poštuje i sve one koji imaju drukčiji pogled na čovjeka i društvo od njega i koji imaju to pravo javno izreći bez da zbog toga budu sotonizirani, pozvao je da se onda ne sotoniziraju ni hrvatski ljudi koji se protive Istanbulskoj konvenciji. Vezano uz prijepore oko Konvencije rekao je da se taj prijepor ne odnosi na borbu protiv nasilja već na koncepte iz rodne teorije. “Potpuno je jasno da se Konvencija temelji na rodnoj teoriji”, ustvrdio je. Rekao je da je to potvrdila i pravna služba Vijeća Europe u nedavno deklasificiranom dokumentu objasnivši da je rod različit i odvojen od spola temelj na kojem se bazira Istanbulska konvencija.



Zato, istaknuo je, oni koji smatraju da rod ne može biti odvojen od spola, ne mogu glasovati za ratifikaciju te konvencije. “Posrijedi su dva različita shvaćanja čovjeka. Za Istanbulsku konvenciju su oni koji smatraju da čovjek ima apsolutnu autonomiju da sam sebe definira bez obzira na biološke činjenice”, istaknuo je. Ali, objasnio je, protiv su oni koji smatraju da je čovjek rođen slobodan i tu slobodu ostvaruje u skladu s biološkim činjenicama a ne protiv njih. “Nije problem spominjanje riječi rod niti tumačenje da su se uloge žena i muškaraca mijenjale kroz povijest, odnosno da su različite u različitim društvima. Problem je što se u Istanbulskoj konvenciji, za razliku od drugih međunarodnih dokumenata, rod odvaja od spola, od biologije i prirode”, naglasio je.

Stier je upozorio i da priložena interpretativna izjava ne osporava shvaćanje roda odvojenoga od spola i ne otklanja prijepor oko Istanbulske konvencije. Istaknuo je kako u raspravi nije čuo ni jedan argument koji poriče da se Istanbulskom konvencijom ne usvaja međunarodna obaveza da se shvaćanje roda odvoji od bioloških činjenica, od spola, i međunarodna obveza da se zbog toga shvaćanja oblikuju društvene norme. “To nisu strahovi, to su činjenice. Na temelju tih činjenica možemo se odlučiti biti za ili protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Ali, nemojmo zatvoriti oči pred činjenicama”, poručio je Stier.