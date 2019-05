STEŽE SE OBRUČ OKO BRAĆE BRKIĆ: Jozo je imao lovu, a Milijan političku moć. U njihovu vrtoglavom usponu važnu ulogu odigrala je Kolinda?

Navodno je Jozo Brkić presudno utjecao na brata Milijana i njegovu odluku da 2014. godine progura Kolindu Grabar Kitarović kao predsjedničku kandidatkinju HDZ-a

Nakon što je ‘afera sms’ dobila svoj krak i aferom u kojoj je Franjo Varga, prema tvrdnjama istražitelja, po nalogu Milijana Brkića i brata mu Joze Brkića hakirao pretince tuđe elektronske pošte, braća Brkić postali su osumnjičenici DORH-a. Time je, čini se, stegnut obruč oko zamjenika predsjednika HDZ-a i njegovog brata biznismena, povratnika iz Australije.

Slobodna Dalmacija piše kako se u HDZ-u sve više šuška da Andrej Plenković sprema detronizaciju Milijana Brkića iz vrha stranke, dok su istodobno službenici zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića Jozi Brkiću otkazali najam jednog od dodijeljenih mu poslovnih prostora.

DORH TRAŽI IZVIDE ZBOG ČLANKA U ‘NACIONALU’: Procurile tajne informacije u istrazi protiv Brkića i ostalih

Jozo imao novac, a Milijan političku moć

Jozo Brkić, piše Slobodna Dalmacija, voli gajiti imidž biznismena koji je po povratku iz Australije odlučio uložiti novac u Hrvatskoj gdje je osnovao čak 37 tvrtki na konto kojih je dobio na korištenje desetke što državnih što gradskih prostora na atraktivnim lokacijama u Zagrebu. Smatra se da je u tome dobrim dijelom uspio zahvaljujući političkom utjecaju svoga visokopozicioniranog brata Milijana. To se ponajbolje vidjelo i čulo na suđenju čelnicima Karlovačke banke, na kojemu je svjedočio Jozo Brkić.

Svjedočeći, rekao je da ga je 2006. ili 2007. nazvao Milijan i upitao je li zainteresiran za građevinski projekt Opatovina iza kojega stoji Petar Šola iz Karlovačke banke. Riječ je o kompleksu stambenih zgrada u zapadnom dijelu Zagreba na zemljištu koje je Karlovačka banka kupovala kao poljoprivredno, a grad Zagreb ga prenamijenio u građevinsko.

“Nazvao me je brat i rekao da uložim, da se može zaraditi 700 do 800 eura po kvadratu. Brat mi je rekao da bih za papire trebao dati oko 1400 kuna i osnovati tvrtku. Meni to tada nije bilo zgodno pa sam ga pitao zašto je on ne bi osnovao. Milijan mi je objasnio da je to njemu nezgodno zbog funkcija koje obnaša pa sam predložio da se firma osnuje na ime moje nevjeste, Milijanove supruge Karmen”, kazao je Jozo Brkić svjedočeći na suđenju u aferi Karlovačka banka.

VLAST PRITIŠĆE BRKIĆA PREKO OBITELJI? Jozo, brat koji skuplja lokale u centru Zagreba kao pokemone, primio bolan udarac

S Kolindom kovali urotu protiv Plenkovića?

Na koncu se zbog recesije odustalo od projekta. Opatovina projekt dobila je milijunski zajam od Karlovačke banke, Karmen Brkić svoj je udio prodala Šoli, a slučaj je završio na sudu jer je obitelj Šola, koja je vodila banku, nezakonito plasirala 280 milijuna kuna, podsjeća Slobodna Dalmacija. Od iste banke Milijan Brkić dobio je 2006. godine kredit od gotovo milijun kuna s rokom povrata od samo tri mjeseca, a tim je novcem kupio dionice Plive. prodao ih je čim je cijena dionica narasla te pritom navodno zaradio oko 270.000 kuna. A kada je Porezna uprava 2014. istraživala porijeklo Milijanovog novca, ispostavilo se da dio potječe od brata Joze koji mu je u par navrata dao čak 1,25 milijuna kuna pozajmice.

Jozo i Kolinda obiteljski prijatelji

Osim toga, govori se da je Jozo Brkić presudno utjecao na brata i njegovu odluku da 2014. godine progura Kolindu Grabar Kitarović kao predsjedničku kandidatkinju HDZ-a. Jozo se s budućom predsjednicom upoznao 2006. godine kada je boravila u Australiji i tada su postali obiteljski prijatelji. Slobodna Dalmacija podsjeća i na svojedobne glasine kako su Milijan Brkić i Kolinda Grabar Kitarović planirali unutarstranački puč protiv Plenkovića kojim bi HDZ bio vraćen čistoj desnici, a nju doveo na čelo stranke. No, kasniji razvoj situacije i ono što se sada događa pokazuje da se dogodilo posve suprotno: Plenković je disciplinirao predsjednicu i izolirao Brkića.

KONAČAN KRAJ? Obračun s Brkićem ušao je u finalnu fazu, a svi koji ga znaju upozoravaju na znakovitu poruku. Ima li još municije?