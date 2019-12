STEVO CULEJ SE VRATIO KOLINDI: ‘Srce i razum moraju naći sinergiju’; Znači srce je Škoro, razum Kolinda? ‘Svega ima pomalo…’

‘Nikada nisam vrludao, ja sam uvijek na pravome putu, još od devedesetih godina. Stoga, tu smo. Srce i razum moraju naći sinergiju, zajedničku’, kazao je Culej tumačeći zašto je nakon podrške Škori u prvom krugu odlučio u drugome krugu dati podršku kandidatkinji HDZ-a

HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej uoči prvog kruga predsjedničkih izbora izazvao je uzbunu u stranci davši podršku nezavisnom kandidatu Miroslavu Škori koji je tada slovio za najopasnijeg konkurenta HDZ-ovoj kadndisatkinji Kolindi Grabar Kitarović za ulazak u drugi krug, budući da su oboje ciljali na desno biračko tijelo.

Nakon što je Škoro zapeo u prvom krugu, a Grabar Kitarović prošla, Culej je (ne)očekivano odlučio javno iskazati podršku kandidatkinji svoje stranke.

‘Srce i razum moraju naći sinergiju’

Danas je Grabar Kitarović u sklopu kampanje uoči drugog izbornog kruga bila u Požegi i Pleternici, a uz nju je, među inima, bio i Culej. U Požegi su sjedili jedno pokraj drugoga u kafiću, pili kavu i čavrljali. Okupljeni novinari nisu, naravno, propustili pitati Culeja za “promjenu strane”, a novinarka televizije N1 konstatirala je da je “malo vrludao”.

“Nikada nisam vrludao, ja sam uvijek na pravome putu, još od devedesetih godina. Stoga, tu smo. Srce i razum moraju naći sinergiju, zajedničku”, uzvratio je Culej novinarki N1.

Ona ga je na to upitala znači li to da je on srcem za Škoru, a razumom za Kolindu.

“Svega ima pomalo”, odgovorio joj je Culej.

