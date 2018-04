CULEJ TVRDI DA JE KOLEGA IZ SABORA RADIO ZA UDBU: ‘Taj čovjek već 30 godina radi protiv Crkve. Evo vam dokazi’

Stevu Culeja zasmetala su vrijeđanja osjećaja vjernika, a najviše mu je ipak zasmetao Goran Beus Richemberg.

Stevo Culej, jedan od HDZ-ovaca na čiju ruku u korist ratifikacije Istanbulske konvencije se ne može računati, održao je konferenciju za novinare na temu ‘vrijeđanja vjerskih osjećaja vjernika’. Ipak, dobar dio presice govorio je o Goranu Beusu Richembergu, kojeg je prozvao suradnikom Udbe i kazao kako za to ima dokaze.

‘Tko je taj čovjek? On svaki trenutak u Saboru koristi za uvrede branitelja, Hrvatske i Crkve. On je relikt prošlosti koji javno potiče na nasilje, u bivšoj Jugoslaviji je vrijedno radio za Udbu’, rekao je Culej, a ovo su, kako kaže, dokazi za to.





Culej kaže kako su ovo dokazi da Beus već 30 godina radi protiv Crkve.