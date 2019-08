STEVO CULEJ OBJAVIO RATNI PLAN, NAKON TOGA NIJE BIO RASPOLOŽEN ZA RAZGOVOR: ‘Nemoj da me zaj***vaš, moje radno vrijeme je završilo’

Stevo Culej je objavio ratni plan na kojem se vide smjernice za dva napada na predjelu općine Ivankovo

Kontroverzni saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej na svome je Facebook profilu objavio fotografiju nečega što izgleda kao ratni plan. Na zemljovidu se vide oznake strana svijeta te legenda u kojoj, osim tenkova, mitraljeskog gnijezda, glavnog i pomoćnog plana napada, logistike i prve pomoći, postoji i nešto što je nazvao “topnićka p.”

Akcija u općini Ivankovo

Na karti u mjerilu 1:5000 prikazano je područje općine Ivankovo, u blizini Vinkovaca i Jarmine, mjesta u kojem Culej živi. S obzirom na to da iz objave u kojoj samo piše “Imam plan” nije jasno radi li se o nekom starom ratnom planu kojeg je izradio ili o nekoj novozamišljenoj bitci, novinari 24sata su ga zamolili da im pojasni. U tome nije bio toliko pedantan, kao u crtanju svog plana.

Bez komentara

“Slušaj me ti iz 24sata, zašto me ometaš na moj rođendan? Ja imam svoj plan, a ti očito imaš svoj. Otkud ti pravo da me uznemiravaš?”, rekao je iznervirani Culej, a na opasku novinara da je on saborski zastupnik te da je dužan odgovarati na pitanja, kratko je odbrusio: “Slušaj ti, moje radno vrijeme je završilo. Kad mi počne zasjedanje, onda me zovi. A sad kad sam na godišnjem, nemoj da me zaj***vaš.”

Niti u HDZ-u nisu bili raspoloženi za odgovor na pitanje predstavlja li Culejev ratni plan službeni stav stranke, a nisu htjeli niti komentirati cijeli slučaj. Kratko su poručili kako se radi o privatnom profilu na Facebooku. Niti komentari ispod njegove objave nisu dali naslutiti o čemu se radi.