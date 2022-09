"INA će sav plin koji se proizvede u Hrvatskoj prodavati HEP-u i to po najnižoj cijeni HERE cijeni za građanstvo, od 41 euro po megavat satu. Sada je cijena 227 eura po megavat satu", rekao je ministar gospodarstva Davor Filipović. HEP bi plin potom trebao distribuirati građanima, poduzetnicima i institucijama do kraja travnja 2024. Na pitanje postoji li mogućnost da MOL kao najveći pojedinačni dioničar to spriječi, ministar odgovara da ne. "Ne postoji. Ovo smo napravili radi sigurnosti opskrbe i cijelog sustava", rekao je.

"Budući da se radi o trgovačkom društvu s dioničarima, razliku u cijeni bi trebali kompenzirati dioničari. Vlada se može odreći svog dijela, ali mađarska strana i fondovi trebaju dobiti kompenzaciju na izgubljenu dobit", rekao je za RTL energetski stručnjak Davor Štern.

Filipović je izjavio da "špekulanti neće zarađivati na krizi'. Vlada nema formalno mogućnost definiranja cijene plina na temelju upravljačkih prava, no prodajnu cijenu država sada regulira kroz Uredbe zbog poremećaja na domaćem tržištu energije. INA mora povećati i proizvodnju prirodnog plina za 10 posto u odnosu na planiranu. Bliži se zima, a gradska plinara Zagreb već je pod pritiskom potrošača.

Štern: 'Nadam se da Vlada neće dopustiti drastične metode'

"Plin se ne proizvodi po nalogu Vlade nego tehničkim mogućnostima, osim jednog novog nalazišta ja ne znam za druge mogućnosti kako podići proizvodnju osim drastičnih metoda povećavanja proizvodnje preko frakiranja, ali ja se nadam da to Vlada neće dopustiti jer to može izazvati pomake tla koji nam sigurno ne trebaju", rekao je Štern.

Kako je Štern već ranije pojasnio za medije, frakiranje je utiskivanje u bušotinum ciljano u naftonosne i plinonosne slojeve. Utiskuje se pod visokim pritiskom komprimirani zrak i smjesa kiselina i kemikalija, takozvani propant, koje proširuje pore i omogućavaju lakši dotok nafte ili plina u područje bušotine.

Iz HEP-a danas nije stigao komentar, a iz INA-e su poručili da će poštivati sve odluke Vlade glede određivanja cijena energenata te povećanja proizvodnje plina. "Prije svega se to odnosi na puštanje u proizvodnju postojećih plinskih polja i bušotina za koje se čekaju potrebne dozvole", rekli su.

Čeka se i reakcija MOL-a na današnju odluku Vlade, ali i zahtjev za smjenom cijele uprave INE. Nadzorni odbor sjednicu bi trebao održati 21. rujna. I dok je šef uprave INA-e podnio ostavku iz moralnih razloga, hrvatski članovi uprave i dalje ne odustaju od svojih pozicija.