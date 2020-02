STAZIĆ PROZIVA HDZ-OVOG POTPREDSJEDNIKA SABORA: ‘Vitez Reiner nije prijavio da je član viteškog reda’

‘Mislim da vitez Reiner ima problem, nije prijavio da je član tog viteškog reda, a osim toga, ako je njegova zadaća prikupljanje donacija i on ih stvarno prikuplja, je li to trgovina utjecajem’, upitao se SDP-ov zastupnik Nenad Stazić

Zastupnik Nenad Stazić (SDP) izjavio je u četvrtak kako smatra da potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, koji je član reda Vitezova Svetog groba Jeruzalemskog, ima problem, jer u imovinskoj kartici nije prijavio to članstvo.

“Jedna od zadaća toga reda je opstanak kršćana na Bliskom istoku i pronalazak donacija. Mislim da vitez Reiner ima problem, nije prijavio da je član tog viteškog reda, a osim toga, ako je njegova zadaća prikupljanje donacija i on ih stvarno prikuplja, je li to trgovina utjecajem”, upitao se Stazić. Naglasio je kako bi to trebalo ispitati Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

‘Ne može se biti član tajne organizacije i državni odvjetnik’

SDP-ov je zastupnik to problematizirao u vremenu koje je u Saboru rezervirano za slobodne teme, a ponukan ostavkom glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića.

“Jelenić je morao odstupiti kad se ustanovilo da je mason. To je u redu, ne može se biti član tajne organizacije i glavni državni odvjetnik”, rekao je.

Upitao se zašto se dopušta da neki dužnosnici mogu biti članovi neke organizacije, a druge ne? Očekujem od predsjednika Sabora, premijera, predsjednika HDZ-a, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da se o ovome izjasne, rekao je Stazić.