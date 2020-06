START JE POSTAO STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM: Dalija Orešković je prepustila čelno mjesto bivšem ministru

Start je postao Stranka s imenom i prezimenom, a Dalija Orešković s mjesta predsjednice prešla je u Programsko vijeće stranke, kako bi se što bolje pripremila za nadolazeće parlamentarne izbore

Dalija Orešković više neće biti na čelu stranke Start, koja se više neće tako niti zvati. Naime, s promjenom imena u Stranku s Imenom i Prezimenom, došlo je i do promjene u vodstvu na čijem je čelu sada bivši ministar uprave Ivan Kovačić, a za potpredsjednike su izabrani Saša Horvath, Mirela Mikić Muha i Ani Pijevac.

Tako je odlučeno na konvenciji koja se u nedjelju održala u zagrebačkim Remetama uz prisutnost desetak delegata i stroge epidemiološke mjere, doznaje Jutarnji. Povod takvoj promjeni je izlazak Stranke s Imenom i prezimenom na izbore. Naime, zbog strogih epidemioloških mjera, vodstvo nije uspjelo registrirati stranku, a sve glasnije se nagađa o održavanju parlamentarnih izbora već na ljeto.

“Mi smo još 20. ožujka Ministarstvu uprave poslali dopis da se očituju oko toga hoće li nam se priznati elektronski održana Skupština, s obzirom na to da se zahtjevu za upis u registar političkih stranaka prilažu i zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke, program i statut, popis osnivača… No, od Ministarstva uprave do danas nismo dobili odgovor. Zato nismo htjeli riskirati, da se dogodi da ne možemo izaći na izbore, pa sam, nakon razgovora s vodstvom i članovima, odlučila da Startu promijenimo ime u Stranku s Imenom i Prezimenom”, rekla je Orešković.

Veći projekt od Starta

Dodala je kako je to bio nužan potez te da je novo vodstvo izabrano kako Start ne bi uzurpirao projekt veći od njega. Iako se maknula s čelne pozicije, Orešković ostaje u vodstvu stranke, koja, prema njenim riječima, okuplja niz istaknutih pojedinaca kojima javnost može vjerovati i koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti promjenama.

“Svoju daljnju ulogu vidim u programskom tijelu stranke. Glavno tijelo bit će Programsko vijeće gdje ću voditi sektor u kojem mogu najviše doprinijeti. Naš glavni cilj bit će provođenje reformskog paketa. Prva sam pokazala da mi nije cilj pokrenuti stranku kako bi promovirala osobne vrijednosti, nego da je bitno da se u Hrvatskoj dogode promjene”, naglasila je.

Komentiranje razlika

Novi predsjednik je rekao kako se radi o prijelaznoj fazi u kojoj je on samo jedan o četiri supredsjedatelja stranke. Dodao je i da neće biti na izbornoj listi kao predsjednik stranke,.

“Iskoristili smo stari Statut stranke iz tehničkih razloga, a kad bude moguće, održat ćemo novu Konvenciju. Predsjednik stranke mijenjat će se svake godine. Stranka s Imenom i Prezimenom okuplja jake pojedince i ne želimo stvarati kult ličnosti. Ne želim graditi stranku prema sebi, treba imati poštovanja prema ljudima koji će nam se priključiti i koji žele mijenjati stvari”, rekao je Kovačić.

Dalija Orešković je zaključila da među pojedincima u njihovoj političkoj platformi postoje velike razlike, ali i da nemaju namjeru to skrivati, već će “otvoreno komunicirati i komentirati kako bi postigli zajednički konsenzus”.