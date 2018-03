STARIJI OD 27 KOJI NISU SLUŽILI VOJNI ROK MOGLI BI BITI POZVANI NA VOJNO OSPOSOBLJAVANJE: ‘Ovo je dodatna militarizacija društva’

‘Mi mislimo da je to dodatna militarizacija hrvatskog društva. Ljudi koji žele ići u vojsku imaju pravo ići u vojsku i da se ne smije nametati građanima da svi moraju ići u oružane snage. Drugo, zašto se u ovom trenutku kada Hrvatska nije uvela niti građanski odgoj temeljno vojno osposobljavanje.’

Prije nego što je danas Hrvatski sabor velikom većinom usvojio konačne prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o službi u OS RH, Centar za mirovne studije pozvao je saborske zastupnike da ne glasuju za izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u oružanim snagama jer smatraju da je uvođenje vojnog osposobljavanja zapravo samo novi oblik uvođenja obaveznog vojnog roka.

Tabak: ‘To nije ništa novo, samo je jedna od brojnih izmjena’

Naime, prema najavama bi MORH mogao poznati sve građane starije od 27 godina koji nisu služili vojni rok, na vojno osposobljavanje, unatoč odluci iz 2007. prema kojoj se vojni rok zamrzava.

‘To nisu nekakvi dosad neviđeni zakoni, oni su već mjesecima u proceduri. Bili su u drugom čitanju, a ovo je samo jedna od brojnih izmjena. To osposobljavanje je novina koju se najavljivalo, ali bojim se da su u zakon uneseni samo okvirni preduvjeti za tako nešto, s jako malo ikakvih detalja.Treba napomenuti da to nije vojni rok. Vojni rok je čvrsto definiran i u Hrvatskoj je on zamrznut. Dakle, ovo nije služenje vojnog roka’, rekao je u HRT-ovom Studiju 4 vojni analitičar Igor Tabak.



Bosanac: ‘Ovo je dodatna militarizacija hrvatskog društva’

Iz Centra za mirovne studije ipak kažu da Vlada na taj način zakonski omogućava mehanizam vojnog osposobljavanja u kojem će biti sankcionirani oni koji se ne odazovu. ‘Mi mislimo da je to dodatna militarizacija hrvatskog društva’, rekao je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije, piše HRT.

‘Ono što mi konstantno kritiziramo kod trenutnog sustava domovinske sigurnosti je to što se cijeli taj sustav dodatno militarizirao. Na način da se u slučajevima civilnih katastrofa vojska stavila u prvi plan kao ona koja će rješavati te probleme. I tu je po meni ključni pristup problemu. Mi mislimo da ljudi koji žele ići u vojsku imaju pravo ići u vojsku i da se ne smije nametati građanima da svi moraju ići u oružane snage. Drugo, mislimo da u ovom trenutku kada Hrvatska nije uvela niti građanski odgoj, zašto gura temeljno vojno osposobljavanje’, pita se Bosanac.

Tabak pak kaže da je ovo neki oblik kompromisa. Ističe da je vojno osposobljavanje dobra stvar jer zbog zamrzavanja vojnog roka Hrvatska sada nema dovoljno ‘ljudskog kapitala’ koji bi tu bio u slučaju rata ili elementarnih nepogoda. Brine ga dodatni trošak, no kaže da je dobro da ljudi na tom osposobljavanju nauče nešto o, primjerice, prvoj pomoći i preživljavanju u prirodi.