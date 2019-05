STARI PARTIZAN ŠOKIRAO IZJAVOM NA TELEVIZIJI: Priznao da je kao maloljetnik ubio nenaoružanog njemačkog zarobljenika

Nadir Dedić je javno opisao jednu akciju u kojoj je sudjelovao te pritom šokirao javnost

Hrvatska stranka prava jučer je podnijela Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu kaznenu prijavu protiv Nadira Dedića. On je u Dnevniku Nove TV 9. svibnja priznao da je kao maloljetnik, dok je bio dio partizanskih jedinica, ubio nenaoružanoga njemačkoga ratnog zarobljenika.

Slobodna Dalmacija donosi da ga HSP tereti za kaznena djela teškog ubojstva, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Dedić je svoju ispovijest izrekao i pred gostima u dvorani “Vatroslav Lisinski” povodom ovogodišnjeg obilježavanja ulaska partizana u Zagreb.

HSP u svojoj prijavi traži da Županijsko državno odvjetništvo utvrdi okolnosti i mjesto događaja, što znači da bi policija trebala provesti kriminalističku obradu, a potom i istragu. Ovisno o ishodu tih akcija donosi se i državnoodvjetnička odluka.

Dali i snimku

Uz kaznenu prijavu, HSP-u je dostavljena i sporna snimka iz Dnevnika Nove TV.

Splitski odvjetnik Bepo Marušić dobio je punomoć od HSP-a da ih kao tužitelj zastupa u ovom predmetu. Ne bi to bilo ništa sporno da on nije sin Hrvoja Marušića, šefa splitskog HSP-a. On, pak, tvrdi da to nema veze s njim.

“Odluka o kaznenoj prijavi je donesena na predsjedništvu HSP-a u Zagrebu, nismo to učinili mi u Splitu. Jednostavno, nakon objave ovog priloga na televiziji nismo imali nikakve spoznaje da je DORH reagirao po službenoj dužnosti na izrečeno o kaznenom djelu ratnog zločina, pa smo odlučili reagirati. Ako je DORH to već učinio, svaka čast, neka se radi po njihovoj prijavi, a ako nije – eto, to smo učinili, smatrajući da je svatko tko ima ikakve spoznaje da je počinjeno neko kazneno djelo to dužan prijaviti. I to smo na kraju napravili”, kazao je Marušić.

Nemaju podatke

U HSP-u ne znaju niti gdje niti kada se ovaj ratni zločin dogodio.

“Ako se utvrdi da to nije bilo na području Dalmacije, predmet će se prebaciti na jedno od tri druga odvjetništva u Hrvatskoj koja se bave ratnim zločinom; u Rijeci, Zagrebu ili Osijeku. A za Split su se kao mjesto podnošenja kaznene prijave HSP-ovci odlučili zato jer imaju odvjetnika u tom gradu”, zaključuju.