STAO SAM, A AUTO JE ZAVRŠIO POD VODOM I TONUO: ‘Žena je skočila i izvukla me bez razmišljanja. Beskrajno joj hvala’

‘Uspio sam nekako izaći van i popeti se na krov. Pomogla mi je jedna djevojka koja mi je dodala protezu i pomogla. Skočila je bez razmišljanja i beskrajno sam joj zahvalan’, kazao je Josip Šimić koji je sinoć u svome automobilu ostao zarobljen u bujici vode na podvožnjaku u Miramarskoj ulici u Zagrebu

Tijekom sinoćnjeg olujnog nevremena u Zagrebu, prava drama odvijala se na podvožnjaku u Miramarskoj ulici u središtu grada. Tamo je u bujici vode ostao zarobljen vozač automobila. Njegovo vozilo je plutalo, a u pomoć mu je priskočila i u bujicu skočila žena kja je ondje prolazila šećući pse.

“Bila je traka koja je pala na pod. Stao jesam, ali vozilo je po inerciji nastavilo dalje. Doplutalo je do pola, a onda potonulo. Ja sam uspio isplivati van, onda su nakon toga došli policajci i vatrogasci. Sjedio sam na krovu dok me nisu izvukli. Ovim putem bih se htio zahvaliti jednoj djevojci koja me sinoć pomogla izvći iz automobila”. izjavio je za HRT Josip Šimić, koji je ostao zarobljen u potopljenom vozilu. On je, inače, invalid koji umjesto jedne noge ima protezu.

‘Čula sam riječi: Policija, muž vam je imao nesreću…’

Njegova supruga Vladimira kazala je, pak, za RTL kako on nije mogao izaći iz automobila jer su se zaglavila prednja vrata. “Kad pomislite da nema dobrih ljudi, dogodi se ovo. Žena je doslovno doplivala do Josipa”, kazala je. Nju je oko 1 sat iza ponoći probudio poziv na mobitel.

“Pokušavala sam shvatiti što se događa. “Polovila” sam riječi: “Policija, vaš muž je imao prometnu nesreću…”. Kao u noćnim morama u kojima nemaš snage govoriti, a vrištao bi, uspjela sam upitati je li živ. “Da, tu je, pokraj mene, samo je potpuno mokar, morate doći po njega…” S olakšanjem sam čula i njegov glas. I dok sam kroz prozor taksija gledala potopljeni Zagreb, shvatila sam da me je bilo kakvo racionalno razmišljanje počelo napuštati. Ovo nije godina u kojoj si postavljaš pitanje što se to događa i zašto se događa jer bilo kakav iole normalan odgovor izostaje. Zahvalan si što si živ i što su živi oni koje voliš. Zahvalan si za svako jutro koje dočekaš živ… Nemaš pojma kako ćeš sutra, ali sretan si kad sutra svane”, ispričala je kroz suze.

‘Ne postoje riječi koje bi opisale hrabrost te žene’

Budući da su mu prednja vrata automobila ostala blokirana, Josip je nekako uspio otvoriti stražnja i isplivati. Potom je do njega doplivala žena koja je mu je (pri)skočila u pomoć. “Za to ne postoje riječi koje bi opisale takvu hrabrost i našu zahvalnost”, kazala je Josipova supruga.

Sam Josip opisao je i za RTL dramatičnu situaciju u kojoj se našao. “Stao sam, ali je auto sam od sebe nastavio dalje dok nije završio pod vodom i potonuo. Uspio sam nekako izaći van i popeti se na krov. Pomogla mi je jedna djevojka koja mi je dodala protezu i pomogla. Skočila je bez razmišljanja i beskrajno sam joj zahvalan”, kazao je Šimić kojeg su naposlijetku iz bujice izvukli vatrogasci.

Jutros se vratio na mjesto događaja po svoj automobil.

