STANOVNICI ZAGREBAČKIH KVARTOVA SVAKO MALO BEZ STRUJE: ‘Ne znamo možemo li dovršiti ručak, a i frižideri se tope!’

Imaju problem s hranom u frižiderima, ali i s dizalima jer su neki bili zaglavili u liftovima

Stanovnici zagrebačkih kvartova Špansko, Malešnica i Prečko ogorčeni su jer im već danima svako malo nestane struje. Preksinoć je zapadni dio Zagreba bio u totalnom mraku zbog nestanka struje, a to je bio četvrti put u zadnja dva tjedna, piše Večernji list. Dosad struje ne bi bilo otprilike sat vremena. Umirovljenik Zdravko Ivanović ispričao je da se prvi nestanak struje odvio 11. lipnja tijekom utakmice s Tunisom i da stanovnicima nitko ne govori što se točno događa. Imaju problem s hranom u frižiderima, ali i s dizalima jer su neki bili zaglavili u liftovima. Dosta problema imaju i osobe sa zdravstvenim poteškoćama jer je njima struja nužna.

“Zvali smo HEP, ali u to doba dana ne možete dobiti nikoga. Vjerojatno na telefonima rade do 16 sati, a htjeli smo barem čuti hoće li struja doći ubrzo da znamo odmah trebamo li bacati sav sladoled ili smo sigurni. Jer ako sav sladoled i kolači u slastičarnici propadnu, to vam je kao da smo bacili novac u vjetar. A račun za struju morat ćemo platiti bez obzira na to”, rekli su Večernjem iz slastičarnice Merci u Španskom, a da je nemoguće do Elektre telefonski doći ponavljaju i na Malešnici. “Kvar se uklanja” odgovor je Elektre koji su čuli samo najuporniji stanovnici.

TOTALNI KAOS U DUBROVNIKU: Od sinoć nema struje, većina objekata ne radi pa turisti misle da im ugostitelju lažu

Ne govore uzrok, ali počele su kružiti priče

Stanovnici Malešnice kaže da uzrok nisu saznali, ali da se priča da je do nestanka došlo zbog toga što je jedna od novih zgrada u kvartu ilegalno priključena pa se stvorilo preopterećenje. No, kruži i druga priča koja kaže da je do toga došlo zbog prevelikog broja klima. Ipak, to su sve nagađanja.

Isto je s kvartom Prečko gdje stanovnici također ne znaju što se događa, ali se zato dobro zezaju na Facebook stranici “Zakaj volim Špansko” pa “bacaju” različite šale na račun života bez struje pa tako predviđaju “baby boom” u kvartu. Kažu da je samo sjeverni dio Španskog bio bez električne energije, dok su na jugu normalno radila svjetla, frižideri itd. Iz HEP-a su Večernjem jučer rekli da su kvar popravili, što znači da bi danas na zapadnom dijelu grada trebala gorjeti svjetla u kućanstvima.

CENTAR SPLITA OSTAO BEZ STRUJE: HEP-ovcima problem prometne gužve, ali zna se kada će se električna energija vratiti u kućanstva

Iz HEP-a naglašavaju da nestanak struje nema veze s klimama ili preopterećenjem

“Uzrok nestanka struje bili su pojedinačni kvarovi srednjenaponske opreme, na dva 20 kilovoltna kabela te na jednom 20 kilovoltnom postrojenju, koji su otklonjeni u najkraćem mogućem vremenu. Obavljena je zamjena kompletnog srednjenaponskog bloka, koja će znatno povećati sigurnosti opskrbe električnom energijom”, kazali su iz HEP-a i posebno naglasili da nestanak električne energije nije povezan s preopterećenjem sustava ili klimama ili nekim drugim uređajima.

U prijevodu, ono što su HEP-ovci jučer radili jest zamjena kabela te jednog dijela trafostanice koji se pokvario, što je ujedno i razlog nestajanja struje samo u zapadnim dijelovima, a ne u cijelom gradu. Ljudi iz Španskog komentirali su da će unatoč izjavama iz HEP-a pri ruci imati baterijsku lampu i svijeće, jer kako kažu, “dobro je biti spreman”.