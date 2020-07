STANOVNICI SIGETA NA NOGAMA ZBOG BIZARNE PRIJETNJE: ‘Ljudi su preparkiravali automobile, nije bilo mirnog sna’

‘Kakvi su to ljudi? U ovakvim teškim vremenima ljudima nabijati još stresa. A nisu bili ni nešto pretjerano bistri’, govori jedan od stanovnika

Na parkiralištu u zagrebačkom naselju Siget, ispred zgrade popularno zvane Super Andrija, ispod brisača na automobilima vozače je u petak dočekala prijeteća poruka u kojoj je nepoznati počinitelj zahtijevao da mu preko Paysafecard uplate 500 kn inače će im izgrebati automobil.

U subotu novih poruka nije bilo, ali obližnji stanovnici su i dalje u strahu. Policija je tek rekla kako je zaprimila dojavu te kako je istraga u tijeku.

‘Straža je uvijek opcija’

“Prvo smo vijest vidjeli po portalima, a onda smo se zvali međusobno. Nije nam bilo svejedno. Ne znam tko bi mogao ostavljati takve poruke. Neki susjedi su od straha premještavali aute na obližnje parkinge. Nije bilo mirnog sna”, rekao je za 24sata jedan od susjeda.

“Kakvi su to ljudi? U ovakvim teškim vremenima ljudima nabijati još stresa. A nisu bili ni nešto pretjerano bistri, pa što su očekivali? Da ljudi ne prijave sve policiji, da se neće dignuti uzbuna, baš su pametni! Da im je jedan čovjek uplatio, to je njima dosta, nadam se da nitko to nije napravio“ nadovezuje se drugi susjed.

“Pričalo se po kvartu da će se organizirati neko čuvanje parkinga, ali kako nije bilo oštećivanja auta nekako se odustalo od te ideje, ali to je uvijek opcija“, zaključio je.