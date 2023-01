Vrijeme i dalje stvara velike probleme u cijeloj Hrvatskoj. Zbog orkanske bure snijegom su zatrpane i zatvorene prometnice, a u prekidu su i brojne brodske linije. Najgore je na cestama Like i Gorskog kotara, a u Dalmaciji su neka sela i dalje odsječena, javlja Danas.hr.

Do nekih pomoć ne dolazi. Stanovnici Zelova u Dalmatinskoj zagori su zaboravljeni. "Nema ni dućana, nema ni kuha, nema ništa od petka. Nema nitko ni auto. To je to, nas ovdje osmero... Nitko nam nije došao pomoći", rekao je za Danas.hr Milan Berar iz Zelova.

