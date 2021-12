Voda se iz poplavljene Like ipak povlači što znači da su Hrvatske vode ukinule izvanredne mjere obrane od poplava, javlja RTL.

Nakon dramatičnih prizora kiše koja je danima padala i naglog topljenja snijega na Velebitu, nabujale rijeke ugrozile su naselja uzvodno od Gospića.

Kao i svih prijašnjih godina, prvi na udaru je Lički Novi gdje su mještanima poplavljeni podrumi i gospodarski objekti koje ponovno moraju ispumpavati i sušiti.

"U petak ja do 4 sata ujutro pumpam vode van, dobro je, zadovoljan. Ali dvorište još nije pod vodom. Za pola sata, voda je ušla u dvorište, popunjava i meni iza leđa na vrata ulazi unutra. Ja bježim van, gasim pumpu, sve skupa i do jučer popodne nisam moga ni blizu tu doći, sve je bilo pod vodom", objašnjava Frane Brkljačić iz Ličkog Novog.

Poplavljeno pet kuća

Sinoć je njegovo dvorište bilo potopljeno, a sada se metar visoka voda povukla, pa Frane može spustiti cirkularnu pilu koju na improvizirano vitlo podiže kad god krene poplava.

Poplavili su podrumi pet obiteljskih kuća i nekoliko gospodarskih objekata kao i devet lokalnih prometnica koje su danas tijekom dana ponovno puštene u promet.

"Pripremljeni su bili i timovi koji su trebali biti produžena ruka Zavoda za hitnu medicinu za ova područja u koja se nije moglo doći. Ekipa Gorske službe spašavanja, Crvenog križa i Javne vatrogasne postrojbe Gospić bili su spremni otići i do najudaljenijih točaka i dovesti bolesne ili nemoćne do grada", rekao je voditelj Službe civilne zaštite Gospić, Joso Živković.

Nema veće materijalne štete

"Voda se povukla, noćas nismo imali nikakvih intervencija. U ovom trenutku procjenjujem da je kriza prošla", kaže Milan Mataija, načelnik Stožera Civilne zaštite Grada Gospića.

Veća materijalna šteta je izbjegnuta jer su mještani naučili živjeti pripravni.

"Mi to sve dižemo. Krumpire, zelje, vino. Sve to podižemo na police, dižemo za metar. Da je pod betoniran, a moga sam to betonirat, voda uđe i neće van. Ovako, kako uđe, tako se i vrati nazad. A da je beton, ostala bi. Onda daj pumpe, vatrogasce da ispumpaju. I onda ostaje vlaga u zidovima, danima, godinama, mjesecima", objasnio je Mićo Stilinović, stanovnik Ličkog Novog.