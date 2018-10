STANOVNICI UZ GRANICU STRAHUJU PRED ZIMU: ‘Nije ugodno kad se u noći probudite i vidite 15 migranata’

Zamjenik načelnice Tomislav Medved kazao kako je suradnja mještana i policije dobra te da ljudi redovno prijavljuju sumnjive prelaske granice i druge aktivnosti

Već nekoliko dana je zatvoren za sav promet međunarodni granični prijelaz Maljevac zbog veće skupine migranata koji s bosanske strane granice traže da ih se pusti u Hrvatsku. Navedeno je područje pod policijskom opsadom otkada je oko njih 200 pokušalo probiti policijski kordon. Migranti su podignuli šatore i ne odustaju da uđu u Hrvatsku i nastave put prema bogatijim europskim državama.

‘Nije ugodno’

Zamjenik načelnice Tomislav Medved otkrio je u razgovoru za Dnevnik TV kakav je život stanovnika općine Cetingrada uz granicu s BIH.

“Mislim da mještane nije toliko strah, prošli su oni i Domovinski rat, a i ova je ruta uvijek bila na meti švercera. No u posljednje vrijeme povećao se njihov broj i to je neugodnost. Naravno da nije ugodno kad se u noći probudite i vidite da vam kraj kuće prolazi 10 ili 15 migranata. To su ljudi u potrazi za boljim životom, ali to stvara neugodnosti i pitanje je vremena kada će doći do većih problema”, kaže Medved za Novu TV.

Zamjenik načelnik dodaje kako je na području Cetingrada u posljednjih sedam ili osam mjeseci bilo više od 60 provala u objekte, a godinu prije niti jedna.

Strah od zime

“Strahujemo od pogoršanja vremenskih uvjeta, ti ljudi ostaju i bez financijskih sredstava, a i bojimo se što će biti ako se duže zadržavaju, bojimo se značajnijih problema u ponašanju, ali i prelasku granice”, ističe Medved koji dodaje kako ljudi do sada nisu imali naviku zaključavati svoje kuće ili automobile, no zaredale su se krađe vozila i to ispred samih kuća.

“Ljudi su u dosta nezgodnoj situaciji. Svjesni smo da ti ljudi ne žele napraviti zlo, cilj im ionako nije naše mjesto, ali svojim djelovanjem, provalama i krađama stvaraju nervozu kod stanovnika. Mi smo već navikli na to, ali mislim da uskoro to više nećemo moći izdržati i da će institucije morati nešto napraviti”, kaže zamjenik načelnice, piše Dnevnik Nove TV.

Nemoguće pokriti

Medved je kazao kako e suradnja mještana i policije dobra te da ljudi redovno prijavljuju sumnjive prelaske granice i druge aktivnosti, međutim ipak je riječ o području od 25 kilometara.

“Hrvatska policija daje sve od sebe, ali je toliki prostor nemoguće pokriti i bojim se da će nastati puno veći problemi”, zaključuje Medved, piše Dnevnik Nove TV.