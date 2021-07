Otok Kaprije poznata je oaza mira koja se nalazi u središnjem dijelu šibenskog otočja, a s kopnom je povezan trajektnom linijom, a zbog nerazvijene infrastrukture automobili unatoč trajektnoj povezanosti ne smiju na otok.

Također, Kaprije nije umrežen ni u regionalni sustav vodoopskrbe Šibensko-kninske županije, odnosno sjeverno-dalmatinski vodoopskrbni sustav zbog čega je voda na otoku skupa i ne toliko dostupna. Osigurava se na način da se prikuplja kišnica u vlastitim vodospremama ili dopremom brodovima vodonoscima za vrijeme suše.

Za ljetovanje na ovom otoku odlučuju se brojni stranci, a mještani tog otoka su se usred sezone našli u problemima - na otok je stigla teška mehanizacija koja uzrokuje veliku buku i zagađenje, javlja Pomorac.hr.

Europski projekt

Radi se o projektu sufinanciranom od strane EU, "Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije". Početak zemljanih radova očekivao se početkom ove godine, no radovi su započeli tek krajem lipnja - u noći.

"Buka je od bagera, kopa se, buši se… ogromni oblaci prašine konstantno su prisutni na plaži, a onečišćuju i kuće u blizini. Prozori, vrata, odjeća na sušilu, ležaljke, brodovi, bicikli…sve je prašnjavo", požalio se jedan od stanovnika portalu Pomorac.hr.

Ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije dipl. iur. Jadranka Fržop rekla je kako "misli" da se projekt neće zaustavljati.

"Prije svega, mislim da smo svi zadovoljni što je projekt napokon moguće izvesti. Ulažemo sve napore kako bi izvođenje radova što manje ometalo turističku sezonu otoka. Projekt je europski i traži svoju dinamiku, ima svoje kontrole i sustav nadzora. Svjesna sam da se te stvari teško mogu pomiriti, ali upravo iz tog razloga svake srijede smo na otoku i radimo koordinaciju izvođenja radova kako bi negativan utjecaj bio što manji", rekla je Fržop.

'Bušit će se, minirati, kopati...'

Neslužbeno se doznaje i da će za koji dan biti postavljanje "pilota", cijevi otprilike 2 metra širine. "Bušit će se, minirati, kopati… svi ostaci ići će u more. Puno je zemlje koja će zamutiti cijelu uvalu. To što se ne radi o zagađenju naftom ili fekalijama, ne umanjuje činjenicu da nitko neće rado zaplivati u muljavom moru smeđe boje", požalio se mještanin s početka priče.

"Radi se od ujutro od 8 do 5,6 popodne. Kuće se tresu od bušenja, buka nije nesnosna ali je ipak buka. Na početku se radilo i do iza ponoći. Ljudi s plaže bježe u kuće i zbog buke i zbog prašine. Uz to, more je puno komada drva, plastike i zemljanih tragova", dodao je.

Osim navedenog problema s radovima usred sezone, u moru se na ovom predivnom otoku prije neki dan pojavilo i onečišćenje. Neslužbeno se doznaje da je na teren pozvana Lučka kapetanija koja je ustvrdila da je brod koji donosi materijal za nasipanje izbacio svoje smeće u more. No usprkos svemu, otok se puni gostima te se čini da bi ovo mogla biti dobra sezona. Naravno, ukoliko radovi ne zasmetaju previše gostima.