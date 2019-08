STANOVNICI ISTARSKIH SELA VIKENDAŠIMA ILEGALNO NAPLAĆUJU VODU, I TO MASNO: ‘Ako mi iz zahvalnosti daju 20 ili 500 kn, to je njihova stvar’

Navodno se cijena vode kreće od 120 do 150 kuna po prostornom metru. Inače, to je deseterostruko više od cijene kubika vode iz pipe

Mjesni “poduzetnici” u marčanskom priobalju imaju pravi biznis. Naime, oni preprodaju vodu vikendašima i tako navodno masno zarađuju, piše Glas Istre. Riječ je o tome da vlasnike i korisnike bespravno izgrađenih objekata na obali od Krničkog Porta do Kavrana, ali i mnogih sada legaliziranih kuća, ali bez mrežnog priključka, vodom opskrbljuju lokalci. Navodno se cijena vode kreće od 120 do 150 kuna po prostornom metru. Inače, to je deseterostruko više od cijene kubika vode iz pipe.

Dok neki tvrde da je riječ o masovnoj preprodaji, novinari Glasa Istre su na terenu naišli na osobe koje šute kao zalivene. Njihovi sugovornici sliježu ramenima i govore da ništa o tome ne znaju. Jednom sugovorniku, navodno preprodavaču vode, su obećali zaštitu identiteta kako bi progovorio o tome što se tu radi. Na priču je pristao, ali nije priznao da naplaćuje vodu vikendašima.

Ne kažu im izričito da moraju platiti, ali…

“Pa ima i trgovine u kojima se ljudi opskrbljuju vodom, kupuju vodu sa špine. Redukcije nema, vodu uredno plaćam, mogu je pustiti i da teče nizbrdo ako želim. Ako meni dođe vikendaš i zamoli me da mu napunim kanistar od 10 ili 20 litara, ja ću mu ga napuniti. A ako pusti 20 ili 500 kuna u znak zahvale, to je njegova stvar”, govori sugovornik Glasa Istre.

Ispričao je da se vikendaši vodom opskrbljuju po grobljima, osobito u Krnici i da je voda vrlo tražena roba u selima iznad marčanske rivijere – u Peruškima, u Pavićinima itd. Radi se o istočnoj obali Istre koja je poznata po bespravnoj gradnji. Valja se podsjetiti rušenja bespravnih objekata ispod Kavrana i Peruški tijekom proteklih desetljeća. Zakon o legalizaciji je mnogima omogućio zadržavanje svojih kuća koje se nalaze korak do mora, a neki i dalje zidaju, neovisno o rokovima u postupku legalizacije i zakon. Međutim, i prohtjevi za vodom su s vremenom postali veći.

