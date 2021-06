Ilegalno nasipavanje mora i obale na otoku Drvenik Veli uzburkalo je strasti, a nakon što su se na noge digli iz Upravnog dijela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, stigla je reakcija i drugih.

Kako piše Morski.hr Građanska inicijativa za razvoj otoka Drvenika Velog obratila se javnosti te poslala priopćenje o devastaciji obale. Portal je priopćenje inicijative prenio u cijelosti:

"Obala uvale Krknjaši, na istočnoj strani otoka Drvenika Velog, proteklog tjedna osvanula nasuta sa 150 tona materijala! Riječ je o uvali iznimne ljepote, tirkiznog mora s arhipelagom malih otočića; jednoj od najpoznatijih atrakcija za turističke izlete brodicama koju svjetski turistički portali i mediji nazivaju hrvatskom 'Plavom lagunom'.

U uvali Krknjaši također se nalazi arheološko nalazište koje predstavlja lokalitet kulturne baštine i predmetom je Studije zaštite podmorja ekološke mreže Natura 2000. Ovom nezakonitom radnjom počinjen je nevjerojatan ekocid koji za posljedicu ima uništavanje flore i faune uvale. Narušena je vizura i život lagune, koja je sada puna mrtvih rakova a zasigurno i drugih, manje vidljivih morskih organizama.

Ekocid prijavili nadležnima

Ekocid je prijavio Gradonačelniku Grada Trogira, gosp. Anti Biliću Mjesni odbor Drvenika Velog i zirona.org – Građanska inicijativa za održivi razvoj otoka Drvenika Velog koja je ekocid ujedno prijavila i direktno Županu Splitsko–dalmatinske županije, gosp. Blaženku Bobanu, udruzi Greenpeace, otoci.eu, Mreži zelenih telefona Hrvatske, Udruzi Sunce Split www.sunce-st.org, koja je dalje o tome obavijestila Državni Inspektorat, Pomorsko dobro i Lučku kapetaniju.

Do sada je reagirao pismenim putem samo Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko – dalmatinske županije koji su 'prijavu proslijedili nadležnim inspekcijama; Lučkoj kapetaniji i Državnom inspektoratu; Građevinskoj inspekciji i Službi za nadzor zaštite okoliša i vodopravnoj inspekciji' te su zatražili i 'žurno očitovanje Grada Trogira te izlazak komunalnog redara na teren i obavijest o utvrđenom stanju i poduzetim radnjama'.

Također, prema informacijama od strane odgovornih službi Upravni odjel za turizam i pomorstvo putem svog je predstavnika u Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Grada Trogira glasovao protiv zahtjeva obližnjeg ugostiteljskog objekta na mikrolokaciji Krknjaši, kat.čest. 4533 k.o, da se terasa (štekat) objekta postavi u moru, na način da se dio naspe, a da se na dio postavi ponton budući je utvrđeno kako nositelj koncesijskog odobrenja nema pravni interes već da može obavljati samo djelatnost na pomorskom dobru u izvornom obliku.

Grad Trogir je donio odluku za davanje koncesije u Krknjašima. O uništenju jedne od najvećih prirodnih atrakcija u okolici Trogira i Splita obaviješteni su i Hrvatska turistička zajednica, ministrica turizma te Turistička zajednica Splitsko-Dalmatinske županije.

Građani zaštitu prirode otoka smatraju iznimno važnom

Stanovnici i posjetitelji otoka Drvenika Velog su se putem ankete koju je provela Građanska inicijativa za razvoj otoka Drvenika Velog (www.zirona.org/ankete), jasno izjasnili da im je zaštita ekosistema faune i flore, plaža i uvala, od izuzetne važnosti.

Uvala Krknjaši je već dugi niz godina atrakcija koja privlači nautičare i strane turiste a pri tome je ostala prirodna i netaknuta. Brojni turističkih djelatnici od Trogira do Splita žive od organizacije jednodnevnih izleta na Krknjaše. Turisti zadivljeno pišu o ovom prirodnom tirkiznom dragulju koji nazivaju Croatian Tropical paradise. Krknjaši ili popularno Blue Lagoon je jedna od "10 top destinacija" na Jadranu 'must see', stoji u objavi koju potpisuje Građanska inicijativa za razvoj otoka Drvenika Velog", prenosi Morski.hr.