STANOVNICI BANIJSKOGA SELA O ŽIVOTU NAKON POTRESA: ‘Evo ga, osjetiš li? Čini se da je teže izdržati ovo nego rat’

Prije nešto više od tjedan dana životi stanovnika područja Banije promijenili su se u nekoliko sekundi, a nakon razornog potresa kažu da im je teško živjeti u strahu od novih potresa

“Evo ga!” – Razgovor sa stanovnicima banijskog sela Pecki o životu nakon potresa u središtu tog mjesta na trenutak je zastao u srijedu u 12:06, kad je tlo ponovo naglo podrhtalo, po tko zna koji puta od onoga razornog od prije deset dana.

“Evo ga, osjetiš?”, upitao je Vlado Celić (42) osjetivši potres za koji su seizmolozi domalo objavili da je imao snagu 3.8, s epicentrom šest kilometara zapadno od Petrinje. To je otprilike udaljenost od Petrinje do Pecka. Mještanka Stoja Dumbović (62), naslonjena na vozilo, istovremeno je potvrdila pitanje ne mijenjajući držanje i dodala: „Izludi nas to više“.

PLENKOVIĆ NAJAVIO: Naručuju se dodatni kontejneri za potresom pogođenu Banovinu

‘Dolazi iz zemlje, nenajavljeno’

Najprije dođe neka grmljavina odozdo, izdaleka, pa potom se pojača i počne se tresti, objašnjavaju nakon pitanja. Niz stanovnika ovog i okolnih mjesta trenutak potresa od 29. prosinca opisuju kao bacanje uvis, pa ustranu, i kako su teško ili nikako uspijevali pronaći put do vrta.

Niz stanovnika koji su iskusili najjači u seriji od nekoliko stotina potresa kažu da im se čini da je teže izdržati te nevolje nego sami rat. U ratu se možeš skloniti, zaštititi. Od ovoga nema; dolazi iz zemlje, nenajavljeno i ne možeš se oduprijeti, kazao je Josip Dumbović (46) iz Cepeliša.

Sinoćnji potres, koji je uzbudio širi prostor Gline, Petrinje i Siska, doveo je u srijedu u Pecke ekipu statičara privremeno smještenih u Petrinji. Statičari su odlučili doći nakon što su u medijima pročitali vijest da je 60 mještana noć provelo u šatorima bojeći se spavati u svojim kućama. Stoja Dumbović, čija se kuća nalazi u središtu Pecka neposredno do šatora, izjavila je da nitko nije spavao u šatorima, ali da je Civilina zaštita noćas zamijenila nekoliko šatora u središtu sela. Vijest da je 60 mještana potražilo smještaj od šatorima u utorak je navečer objavljena pozivajući se na Stožer za otklanjanje posljedica potresa.

Pecke su jučer i danas uzbunile glasine na društvenim mrežama da je dio mještana privatizirao pomoć koja je proteklih dana pristizala u selo. Manuela Marinović (29) kazala je da u selu nema javnih prostora i da su neki ljudi privremeno smjestili pomoć u svojim garažama, ali da su neki od njih nakon glasina iznijeli pomoć kod šatora.

Obitelj čija je kuća dobila crvenu oznaku, zbog toga nije željela govoriti za medije, jer kaže, „izvrću istinu“. Svima zahvaljujemo na pomoći, ali nećemo više davati izjave, kazali su u Peckima.

KONAČNO JEDNA DOBRA VIJEST – STRUČNJAK S PMF-A TVRDI: ‘Koliko god nelogično zvučalo, tlo se polako smiruje’

SAPONIA POMAŽE PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM: Ljudima treba deterdžent, a sad astiže 20 tona Faks helizima